尷尬大了！驚見母錯用自己自慰棒按摩肩頸 台女秒崩潰：我的媽啊

媽媽錯用女兒私人用品，這下尷尬大了！有台灣女網民於討論區發文表示，日前下班回家，一打開媽媽的房門，就看到令人驚恐的一幕，媽媽拿着她的自慰棒按摩肩頸，最衝擊的是「她邊按摩肩頸，邊看基督教的講道」，她崩潰地說「這是什麼奇怪的組合？求主不要懲罰無知的她」。

該名女網民於Dcard討論區以「我媽用了我的自X棒」為題發文，表示日前下班回家看到媽媽拿着她的自慰棒按摩肩頸，讓她十分驚恐，她解釋因為她的自慰棒其實是普通的按摩棒，所以媽媽可能覺得她平日是拿來按摩。

她崩潰地說「但……我的媽啊！那是我『妹妹』在使用的啊！」，她覺得媽媽肩頸上有她下體的味道，並想像是「母女融合？感覺有點溫馨」。重點是她媽媽「邊按摩肩頸，邊看基督教的講道」，讓她大呼「這是什麼奇怪的組合？求主不要懲罰無知的她」，她更煩惱要想辦法拿回自慰棒。

有網民留言笑稱「反正都是按摩棒，反過來想你的『妹妹』也要有你媽媽肩頸的味道」、「沒關係啦，妳是妳媽生的，所以其實妳全身都是妳媽『妹妹』的味道了，邏輯正確？」、「到底是多正常的棒子」、「妳怎麼知道在妳打開房門之前，媽媽是不是有用在其他地方」。

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文章授權轉載自《香港01》