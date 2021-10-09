南韓人來台灣觀光導遊大推「這一物」 過來人大讚：超好用

不少人出國旅行都喜歡買些紀念品回去，不僅富有當地的文化風情，更可作為收藏之用。近日，南韓一名網友在論壇上分享來台旅遊的經驗，當時導遊曾針對選購紀念品給予建議，其中更推薦了一項「必買商品」，讓許多南韓網友都大讚「好用」。

日前，南韓網友以「去台灣旅行的時候，導遊說絕對不要買的紀念品」為題發文，在韓國論壇theqoo掀起討論。該網友表示，當時導遊針對紀念品給予了一些建議，其中最為推薦的便是「晴雨兩用傘」，由於台灣當地的太陽很大且時常下雨，一支兼具遮陽、避雨的功能傘，可說是人手一隻的必備小物。

原PO提到，「這個（晴雨兩用傘）買了可以用很久，一支大概要2萬韓元以上（約新台幣470元）」，因功能性佳、品質也不錯，他自己也帶了一支回韓國。此外，導遊也推薦了台灣最有名的茶葉及點心作為伴手禮，包括烏龍茶，鳳梨酥及魚和蓮花圖案的茶杯，其中又以烏龍茶及芒果軟糖最受到原PO青睞。

導遊也針對「絕對別買」的紀念品給予建議，其中「檳榔」就是最大地雷。文中提到，「在台灣掛著霓虹燈的店鋪裡面 （不要進去），會賣一種叫檳榔的東西」，儘管檳榔是許多司機的提神聖品，但檳榔的部分內容物在南韓被視為毒品，且食用後會讓牙齒變紅，因此不建議來觀光的外國人購買。

文章引起南韓網友熱烈討論，不少人也分享使用台灣雨傘的經驗，「我在台灣買了雨傘和雨衣，非常滿意」、「台灣真的賣很多很漂亮的雨傘，而且品質也很好」、「有一次在台灣突然下雨了，我就去便利商店買了雨傘，沒想到雨傘很輕又很牢固，我一用就用了3年」，也有網友分享其他好物，「芒果布丁和果凍真的超好吃」、「去台灣的話一定要吃蓮霧，很甜很可口」、「綠油精也很棒，被蚊子叮的話抹上去可以止癢」。

臉書粉專《韓網評論翻譯站》分享該文章內容後，也引起台灣網友後廣泛討論，「我超愛台灣雨傘欸！防風超棒的」、「台灣的雨傘真的很不錯！之前去韓國買雨傘一下子就骨折了」，部分網友則有不同看法，「雨傘哪買的？為啥我的狂開花、鐵狂斷」、「他們去哪買的雨傘…我的雨傘壞了2隻了」，也有人認為「魚跟蓮花的茶杯是怎樣啦？身為台灣人卻從來沒看過呢」、「沒有外國人的角度，都不知道什麼是特色，真有趣」。