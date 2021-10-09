今昔國慶看點比一比！5大網友最愛討論、懷念的橋段

你對國慶的記憶點是什麼？

一年一度的國慶將至，每年國慶表演都不盡相同，從早期扮演重頭戲的數千名學生排字秀，整齊劃一的閱兵踢正步，如今雖然已不再是國慶大會上的表演橋段，卻仍然是許多人談到過去的國慶表演當中，第一個會在腦海中浮現的深刻記憶。

今天《DailyView網路溫度計》就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，究竟在網友心中，最愛討論過去的國慶大會橋段、熱門話題是什麼；哪個部分又是今日大家談到慶祝中華民國的雙十國慶，最愛討論的話題。

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雙十國慶網友最忘不掉的5大昔日記憶點





No.5 北一女樂儀隊

歷年來過慶日的府前表演，北一女樂儀隊登場總是令人驚豔，最早由北一女中、中山女中、景美女中組成三校聯合樂儀隊，國慶大會上獲得滿堂喝采。不過隨著時代更迭，每年國慶活動做出不同的調整，不再年年都有。

去年（2020年）北一女儀隊睽違9年，再次登上府前表演，掀起網路上熱烈的討論，今年確定沒有北一女儀隊演出的消息傳出後，也讓不少人感到小失望。

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No.4 憲兵機車連

憲兵機車連數十台重型機車加上前導車，帥氣通過總統府觀禮台，是許多長輩歷歷在目的國慶記憶。

不過這樣的大陣仗在飽受表演性質大於實際作用的批評之下，隨著國防部精粹案裁減軍力計畫，數量大幅驟減，併入憲兵勤務隊，數次裁撤整併後，成為現在被賦予首都衛戍的重任，首要任務為「反斬首」的憲兵快反連，重機外觀也從過去招搖的白色改為迷彩圖裝，一改過去飽受批評是「花瓶」的刻板印象。

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No.3 排字秀

說到以前國慶最經典的北一女表演節目，排字秀至今仍讓許多人印象深刻，最早可以追溯至民國64年，前總統蔣介石去世，政府擴大舉辦國慶大會首度出現排字秀，由近6千名學生排出蔣介石肖像。

分秒不差的精準變換圖形，不管是普天同慶字樣，還是國徽等各種應景圖案，通通難不倒他們，堪稱是過去沒有大型電子看板的年代中，每年國慶大會最令人期待的大型活動看板。

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No.2 老三台主播

過去雙十國慶被稱為新聞界的群星會，因為老三台（台視、中視、華視）主播們，都會全體總動員，換上統一訂製的服裝，大陣仗一字排開坐在階梯式主播檯上，全部人正襟危坐出現在電視機上的同一個畫面中，從早到晚一起播報雙十國慶新聞，這樣的畫面成為透過電視機瞭解國慶活動，電視機前觀眾印象深刻的記憶場面。

隨著時代的轉變，解嚴後風氣也不再如此拘謹莊嚴，加上接收新聞管道的多元化，現在國慶當天電視台不會只有播報國慶相關新聞，主播排排坐的盛大排場畫面也走入歷史。

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No.1 閱兵、踢正步

過去在兩蔣時代幾乎年年閱兵，不過在民國80年「末代」盛大閱兵後，從此國慶上的軍事閱兵環節成為絕響，部隊整齊劃一踢正步經過觀禮台的畫面，也就此不再出現。

實際上正式取消是在前總統陳水扁上任後，因為認為閱兵是軍國主義產物，遂取消國慶閱兵，改為軍事裝備校閱為主的「國防表演」；馬英九總統上任後，則改為「國防展演」以戰力展示為重；蔡英文總統則是強調國軍救災能力，成為近幾年看到不凸顯武裝的「非軍事閱兵」風格。

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雙十國慶網友現在最愛熱議5大話題





No.5 綠營人士有沒有唱國歌

每年雙十國慶大會政壇大咖雲集，一舉一動都是焦點，尤其是民進黨執政之後，開口唱國歌成為媒體、外界議論焦點，總統蔡英文過去就曾因為在軍人節秋祭國殤典禮，唱國歌時全程「閉口不唱」，慘被砲轟。

因此在眾目睽睽的國慶大典上，誰沒唱國歌、跳過特定歌詞，甚至是沒有在唱國歌之前抵達會場，都難逃被外界解讀是避唱國歌、不認同中華民國的結果。

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No.4 憲兵快反連

憲兵指揮部2018年甫成立的「快速反應連」，身為近年來唯一的全新再整建戰力，引來無數網友好奇。2020年首次在國慶表演上全副武裝，配備台灣自主研發的紅隼反裝甲火箭、國造T-91步槍、T-85榴彈發射器等武器，一曝光就掀起高討論度。

快反連被賦予首都衛戍的重任，首要任務為「反斬首」，負責首都中樞內元首、政要人物的保護任務。

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No.3 國防戰力展示

隨著台海關係升溫，共軍擾台頻率創下歷年來的新高，國慶日的國防戰力展演具有與日俱增的重要意義，對外不僅是一種「秀拳頭」戰力展現機會，對內也是給全台人民對國防的一劑強心針。

動員陸、海、空軍的主戰裝備展演，屆時還會有不少國造軍備亮相，絕對是軍事迷最期待的國慶環節。

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No.2 雙十LOGO設計

國慶正式登場前，國慶籌備會率先公開的國慶LOGO都會先掀起一波熱議，除了是網友最能夠直接與歷年設計攤開比較，選出自己最喜愛的設計，哪個美、哪個醜，也都會吸引各自支持者爭論。

近年來的設計跳脫國旗的紅藍白元素，諸如以台灣在地「茄芷袋」、電影《一級玩家》等理念設計，雖然走出「中華民國美學」的批評，但也遭部分網友詬病「看不出是哪個國家生日」。

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No.1 煙火

對於一般人而言，最在乎的國慶重點還是如何規劃連續假期，配合國慶煙火施放地點，計畫旅遊行程，因此每年國慶施放的煙火總是吸引最多人討論。

不僅施放地點，煙火施放長度也是關注焦點，如2019年國慶煙火長達42分鐘為史上最長。今年睽違20年重回高雄施放，加上振興五倍券剛好在國慶連假前一日上路，帶動網路話題提前發酵，不少人提前討論要去哪裡看煙火，順便消費旅遊。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年10月4日至2021年10月3日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『雙十國慶』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」