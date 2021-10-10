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珪藻土小物拿到廚房也好用 烤吐司放進「它」保證外酥內軟

聯合新聞網 / 綜合報導
大創販售的珪藻土收納筒吸水力強，適合放置餐具。圖擷取自grape
大創販售的珪藻土收納筒吸水力強，適合放置餐具。圖擷取自grape

說到珪藻土，許多人的印象或許還停留在浴室腳踏墊。然而珪藻土強力吸水的特性，其實連在餐桌上都能發揮用處。最近日本媒體，就分享了各種珪藻土小物的試用結果如何。

根據日本媒體「grape」報導，記者發現近日在大創百貨，有販售許多珪藻土做成的日常小物。其中一個是餐具收納筒，價格僅220日圓（約相當於新台幣55元），摸起來相當光滑，沒有珪藻土一般的給人粗粗粉粉的感覺。搭配優秀的吸水能力，餐具放上去後，水分馬上就會被吸乾。

媒體記者認為，這個珪藻土外觀簡約有型，收納筒的縱深相當足夠，即使擺放較長的筷子都不是問題，反而是放置一些小湯匙之類的，可能在拿的時候會比較不方便。除了餐桌之外，在盥洗室拿來放牙刷、牙膏等也很不錯。

除了收納筒之外，另外還有一項珪藻土做的商品「吐司蒸氣盤（トーストスチーマー）」。只要在烤吐司之前，先將水倒進這個吐司蒸氣盤，接著再拿它和吐司一起進烤箱烤，就會能將吐司烤得外酥內軟。媒體記者親自實測後，確實發現厚片吐司變得比以往更加美味，認為是個相當有創意且實用的商品。

在吐司蒸氣盤中放水放進烤箱，就能烤出外酥內軟的吐司。圖擷取自grape
在吐司蒸氣盤中放水放進烤箱，就能烤出外酥內軟的吐司。圖擷取自grape

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