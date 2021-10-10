他在颱風濃霧中拍出老朽「幽靈橋」 網友驚：簡直像幻想世界

拍照時的拍攝環境很重要，有時需要天時地利的配合，才能夠呈現一些特別的效果。最近一位日本網友，就趁著颱風天起霧的時候，拍出了一張令人嘖嘖稱奇，引起許多迴響到照片。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「toshibo」最近分享一張照片。可以畫面上有一座看起來年久失修，上頭長滿植物，右邊還斷掉的橋樑。在濃霧瀰漫的背景下，更顯得氣氛相當弔詭。

報導指出，拍攝這張照片的日期，正是「璨樹颱風」在日本登陸，造成全國雨勢的時候，才會有濃霧瀰漫的狀況。Toshibo也表示，他確實是有意拍攝霧中的照片，才刻意選在此時，而最後霧比他想像中的還要濃，才會讓他捕捉到有如「幽靈橋」的瞬間。

其他網友見照紛紛回應「我還以為是畫出來的」、「幻想般的風景」、「這座橋不知道廢棄多久了」、「這是在哪裡呢」、「感覺走到橋的另一端會跑到其他世界」、「橋上有漂流木耶…代表水位曾經這麼高嗎」、「好想湊進一點看看」、「簡直不敢相信這是真實照片」。