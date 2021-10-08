聽新聞
test
0:00 / 0:00
蚵仔麵線都要20元了！印尼泡麵一包不到10元 網揭成本「這麼便宜？」
在物價上漲的時代中，印尼泡麵價格便宜，網購一包不到10元，因此印尼泡麵是不少人省錢的選擇。不過，有網友好奇「為什麼印尼泡麵可以這麼便宜？」明明原物料、物價、國際運費都在上漲。對此，有專業網友分析「印尼物價低，一包成本大約3.5元」。
一名網友指出，從網路購買印尼泡麵，40包居然不用300元，等於一包不到10元，相較於近日熱門話題「20元蚵仔麵線」，印尼泡麵不知道都可以吃幾碗，他認為「還不如三餐吃印尼泡麵」。
他表示，不論物價、原物料、國際運費如何上漲，印尼泡麵怎麼漲價都非常便宜，因此他直呼「有印尼泡麵在台灣，台灣人要餓死太困難了！」他也疑惑「為什麼印尼泡麵可以這麼便宜？」
對此，有網友表示「還不錯吃」、「我在國外也常吃」、「我家印尼幫傭說那個泡麵當地一包不到3元台幣」、「鹹鹹香香好好吃」。不過，今年1月其實有專業網友指出，「一包印尼泡麵8元，成本大約落在1元，印尼物價又比較低，所以食材成本可能為0.5元，加上物流稅金等等，總成本大約一包3.5元」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言