蚵仔麵線都要20元了！印尼泡麵一包不到10元 網揭成本「這麼便宜？」

若有跨縣市移動的需求時，不少人會選擇搭乘時程最短、最為快速的「高鐵」，不過，高鐵站的設置地點過去就經常成為爭議話題，近來的宜蘭站選址案也遲遲喬不定。對此，有網友就好奇提問「高鐵選址最失敗的是哪一站？」引發熱烈討論。

2021-10-07 18:42