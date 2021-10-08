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熱炒店菜單上驚見「狐狸」！他詢問店家卻被瞪 老闆娘解謎

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在熱炒店看到店家菜單上有個奇怪符號。 圖／翻攝自「爆怨公社」
一名網友在熱炒店看到店家菜單上有個奇怪符號。 圖／翻攝自「爆怨公社」

許多熱炒店、小吃店為了吸引客人，常會開發各式各樣菜色，但有一名網友卻在臉書上抱怨，他在菜單上發現老闆畫了一隻「狐狸」，好奇向店家詢問是什麼菜，沒想到卻遭到白眼，讓他覺得很無辜，貼文一出也讓不少人紛紛猜測這圖案到底是什麼。

原PO在「爆怨公社」貼出一張照片，一家熱炒店的白板上寫著30幾種菜色，但當中有一項卻不是用文字註記，反而是個奇怪的符號，下面同樣有價格寫著「150」，讓原PO看了很好奇到底是什麼菜。

他以為會有什麼隱藏菜單，於是向老闆娘詢問，沒想到惹來一肚子氣，「我只不過問老闆娘這隻狐狸是什麼菜，竟然被青（瞪）誒？」讓原PO忍不住抱怨現在的服務業態度實在太差。他說當時老闆娘對於提問只冷冷地回答說「是過貓」，讓他覺得有種被鄙視看不懂中文的感覺。

照片曝光也引起不少人熱議，「所以27到底是什麼？沒看到狐狸」、「我以為是哆啦A夢，哈哈哈哈哈」、「老闆娘青你的原因是…她畫的不是狐狸」、「到底哪裡像狐狸？看好久」、「看起來應該是『讚』」、「要猜中才有隱藏菜單啊」、「我以為是拳擊手套」；更有網友放大比對，並且找出圖案的「真面目」出來。

有網友貼出老闆娘回覆的留言，她很抱歉對客人造成誤會，狐狸磁鐵是孩子頑皮貼上去的，當時客人點餐時她只抬頭看了一下，而客人比的方向讓她以為是在說「過貓」，但因為正在忙，僅看了一眼並簡單回答「那是過貓」，卻讓對方誤以為是在瞪他，老闆娘覺得很抱歉。

有鄉民找出奇怪圖案的真面貌。 圖／翻攝自「爆怨公社」
有鄉民找出奇怪圖案的真面貌。 圖／翻攝自「爆怨公社」

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