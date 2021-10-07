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房東租屋條件列「限男」 網揭3考量：網路夠穩一切OK

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇租屋條件「限男」的原因。 示意圖／ingimage
有網友好奇租屋條件「限男」的原因。 示意圖／ingimage

許多人到外縣市打拼生活時，都會尋找租屋居住，而有些房東為求方便管理，會設下房客條件，例如限制特定性別的租客。不過，有網友就提到，他能理解租屋「限女」的考量，但對於「限男」則百思不解，好奇背後原因，話題引發討論。

原PO在PTT發文表示，自己最近在尋找租屋套房，發現有些房東只願意出租房屋給男性。他指出，若租客限制需為女性，可以想到是為了安全性等考量因素，但限制需為男性，他則難以聯想原因，好奇直呼「限男的是在想什麼？」

文章曝光後，網友紛紛點出3大原因，包含不常需要幫忙、要求相對少、未必比較髒亂，留言「男生簡單的水電壞了，還會幫房東處理」、「有些女的要求很多，租男生網路用好就好」、「我鄰居租給一個女大生，一個月內修了浴缸、流理臺、冷氣」、「限男才是專業房東，網路拉好就沒事」、「只要網路夠穩就不會有事」、「其實女生不一定愛乾淨啊」。

另外，也有房東分享親身經驗，表示「我自己就是房東啦，男生最大好處就是少很多瑣事，現在房客算不錯的女房客了，但是經常小東西壞了都要找人幫忙」、「我房東說單身男生比較單純」、「當房東後你就知道為什麼了」、「確實很多人都喜歡租給單純的男性」。

房東 房客 PTT

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