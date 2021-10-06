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沒社群軟體的時代大家都做什麼？ 一提「愛情青紅燈」網友齊沸騰

聯合新聞網 / 綜合報導
臉書（Facebook）及旗下社群媒體如 Instagram 、 WhatsApp 等服務，在台灣時間4日凌晨「史無前例」當機近六小時。 路透社
臉書（Facebook）及旗下社群媒體如 Instagram 、 WhatsApp 等服務，在台灣時間4日凌晨「史無前例」當機近六小時。 路透社

臉書（Facebook）及旗下社群媒體如 Instagram 、 WhatsApp 等服務，在台灣時間4日凌晨「史無前例」當機近六小時，網友們哀鴻遍野，紛紛聚集到本土論壇 PTT 上推文取暖。其中，一位鄉民感慨現代人過度依賴社群的現況，問道「15年前沒有社群軟體時大家都在幹嘛？」引起網友們熱烈討論。

一名自稱「大叔」的網友表示，自己最早的經歷是《愛情青紅燈》。他回憶道，大學時期無聊和同學一起翻閱《愛情青紅燈》書刊，裡頭會有徵筆友的資料，後來有幸和一位屏東女高中生當了一年左右的筆友，最後更成功見面吃飯，讓網友們驚呼「感覺好有趣，可惜沒經歷過」，他也不禁嘆道「是單純又青澀的年代」。

《愛情青紅燈》書刊裡頭有徵筆友的資料，宛如早期的交友軟體。圖／翻攝自臉書
《愛情青紅燈》書刊裡頭有徵筆友的資料，宛如早期的交友軟體。圖／翻攝自臉書

時間拉回15年前，另一名網友指出，1995年 MSN 問世、Yahoo 奇摩2001年成立，是通訊軟體蓬勃發展的世代；2006年 PTT 也很興盛，90年代台灣大學還流行玩 BBS，更直呼「勿忘 KK 萬王之王（King Of Kings）、高捷男情人節告白事件」，讓鄉民們笑道「當時整天在黑特板揪團吃早餐」。

發生在2006年的「高捷男情人節告白」事件，鄉民們積極參與推文，牽動著高捷男約會的種種行程。圖／翻攝自PTT八卦板
發生在2006年的「高捷男情人節告白」事件，鄉民們積極參與推文，牽動著高捷男約會的種種行程。圖／翻攝自PTT八卦板

最後，一名現年三十幾歲的資深鄉民回文寫道，20年前的日常，是下課回家打開 MSN ，網頁開啟聊天室學校留言板，偶爾看看正妹的無名小站有沒有更新、BBS 開 KKCity 看花魁異色館、PTT 則看看黑特板NBA板，睡前去洪爺或後宮抓個畫質爛到掉渣的 RMVB（影片檔案格式）；25年前大概就是開個 ICQ華揚聊天室，不然就用 Winamp（媒體播放器軟件）邊聽音樂邊讀期中考，無聊就玩個極速快感CS

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