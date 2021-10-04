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解開感覺受體之謎 兩位諾貝爾醫學獎得主都有台灣淵源

《魷魚遊戲》劇情超普怎會紅？ 內行揭關鍵：直白暴力

聯合新聞網 / 綜合報導
韓國影集「魷魚遊戲」在全球Netflix同步上線後掀起熱潮。 圖／取自Netflix
韓國影集「魷魚遊戲」在全球Netflix同步上線後掀起熱潮。 圖／取自Netflix

Netflix的韓國影集《魷魚遊戲》在全球爆紅，劇情描述有456個參賽者賭上性命，獲勝者可奪得456億韓元（約新台幣10億），熱門的程度讓這部劇在多個國家都登上了排行榜第一名。對此便有網友剛看完該劇，覺得普普，但不知為什麼那麼紅，便詢問網友「（該劇）有哪點特別突出嗎？」

原PO在PTT上以「《魷魚遊戲》靠哪點那麼紅？」為題分享，《魷魚遊戲》若要比鬥智，可說是幾乎沒有；比人性，也沒太凸出的人性險惡或是善良面；比計謀，好像也沒特別出乎意料的；比劇情，說實話也是蠻平鋪直敘的，整體來說僅算是中等之作。

此文一出，不少人紛紛留言回應表示，「行銷啊，日劇、日影很多這種題材的，看到《魷魚遊戲》一點也不覺得好看」、「覺得遊戲簡單反而能襯托大人世界的反差感，而且太鬥智的，不認真看跟不上～還有演技真的好，連韭菜角色也不差，沒有到神劇的等級但也不覺得很差」、「美術設計很猛，砸錢行銷，演員有實力，題材合大眾胃口」。

但部分網友也認為，《魷魚遊戲》會紅的原因在於劇情非常簡單明瞭，「直白暴力，節奏明快可以一口氣看完」、「娛樂性很夠、淺顯易懂視覺衝擊又大、又是貧富差距的題材」、「劇情簡單又順，演技好」、「淺顯易懂很重要啊，就跟拔剌歌琅琅上口才好流傳一樣的道理」。

魷魚遊戲

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