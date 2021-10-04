日速食業者推「野鹿肉漢堡」挽救滯銷鹿肉 網友嚐鮮：好吃！毫不油膩

如果好不容易等到疫苗接種，拿到珍貴的COVID-19疫苗接種紀錄卡（黃卡），卻意外被狗吃了，你會怎麼做呢？一位網友分享，她把打完疫苗拿到的疫苗卡放在餐桌，沒想到被家中的狗狗咬到破掉，讓她氣得罰狗狗去籠子裡反省，只見狗狗趴在地上，彷彿在向主人道歉一樣。對此，底下網友笑稱「反省真的太可愛」、「可愛的狗狗，做再多壞事都會被赦免」。

2021-09-30 21:36