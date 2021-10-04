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日速食業者推「野鹿肉漢堡」挽救滯銷鹿肉 網友嚐鮮：好吃！毫不油膩
新冠肺炎疫情重創經濟，其中對餐飲業影響甚鉅，連帶拖累上游食材供應商。像日本就面臨「野生鹿肉」嚴重滯銷的問題，而有速食業者為了解決這個問題，順勢開發出新款漢堡。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本速食業者「儂特利」在9月29日，宣佈推出數量有限的「野鹿肉漢堡」以及「雙層野鹿肉漢堡」。這個漢堡所使用的肉排，成分有約百分之60是打獵獲得的野鹿肉，另外還加了麵包粉、黑胡椒與豆蔻等材料，搭配特製醬汁組成。
／— ロッテリア (@lotteria_pr) September 29, 2021
【9/29発売】
ジビエ鹿肉バーガー
＼
29肉（ニク）の日にあわせて
鹿肉ハンバーグを使用した
ジビエ鹿肉バーガーが数量限定発売！
詳しくは⇒https://t.co/LiGm8KorkZ#ロッテリア #ジビエ pic.twitter.com/y0BRR0KPmY
報導指出，由於疫情的關係影響到外食產業，使得日本國產的野鹿肉銷售量雪崩式下滑。為了推廣野鹿肉的消費，相關單位推出「GO GO GIBIER！」企劃，提供符合國家認證的野鹿肉品。儂特利所推出的新漢堡，即是響應該企劃下的產物。
網友們見到消息，紛紛表示「好想吃吃看」、「這好吃嗎？想聽吃過的怎麼講」、「吃過了很好吃，很推」、「羅德球場反而沒賣」、「我完全沒吃過鹿肉」、「雖然是紅肉但吃的時候脂肪感0，下次買雙層的試試看」、「我家附近沒有儂特利啊」、「肉排的鹿肉味很好，醬汁很有義大利肉醬的感覺，青菜肉排醬汁全體平衡的味道很棒」。
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