影／煮飯必看！她曝電鍋放進「1食材」 挽救軟爛白飯

煮飯是在家烹飪的必備技能，不過有時候米飯與水量拿捏不準，容易煮出過濕的飯，有網友分享1妙招，只要在電鍋內放入1食材，瞬間就能吸乾過多水分，煮出香甜好吃的米飯。

有網友在TikTok分享一個煮飯妙招，只要開鍋時發現不小心把飯煮得像粥，就拿一片「吐司」放進電鍋，再按下煮飯鍵，就可以挽救太濕的飯，完成後打開鍋蓋，可見吐司吸滿水份變得軟趴趴的，而米飯則會變得相當鬆軟。

其他網友則留言「還以為是魚」、「之前交代姪女煮飯也是煮的太軟爛，現在學起來了」、「原來還能這樣挽救」、「好酷喔，學起來了」、「還以為是鮮魚，想說吃那麼好」、「這樣白飯會不會都是吐司的味道」，還有人詢問「這樣吐司還能吃嗎？」該網友則回答「可以喔」。