妹妹剛出世回家就爆哭 爸急忙沖奶衝回房間見驚人一幕

貓咪向來都是有靈性的動物。台灣有貓主在社交平台表示，早前他將剛出生的女兒從醫院接回家，誰知當晚她不停哭叫要喝奶，爸爸急忙去廚房沖奶粉，衝回房間後，竟然看見驚人一幕！

貓主Jun Ming Wang接受《香港01》訪問時表示，家中養有一隻唐貓「王芝麻」，牠性格親人，很是貪吃。之前爸爸常去朋友家泡茶聊天，每次都看到一群全身骯髒，骨瘦如柴的流浪貓，當中只有芝麻願意親人。某天爸爸回家時，芝麻竟然一直跟著他到車邊，更跳進他的車！芝麻就這樣成為了Jun Ming Wang的家人。

日前Jun Ming Wang的女兒剛剛出生，回家當晚她狂哭吵著要喝奶，爸爸立即到廚房沖奶粉，手忙腳亂之下再跑回房間，此時他居然看到眼前驚人一幕！

日前Jun Ming Wang的女兒剛剛出生，「下午把她從婦產科接回家，晚上她哭著要喝奶。」爸爸指出，他急忙去廚房泡奶粉，回房之後看見驚人的一幕！沒想到他收留的浪貓芝麻居然主動幫爸爸媽媽顧小孩，芝麻一隻手扶著床邊，另一隻手溫柔地摸妹妹的頭，彷彿在說「妹妹，我會陪著你，不要怕！」接著爸爸說，之後牠就像是形影不離的死守著妹妹，只要妹妹一哭，貓哥哥就會立馬驚嚇起床，去伸手拍拍妹妹，並喵喵叫。

網民看到照片後，紛紛表示「最佳的保姆」、「好幸福的女孩，一出生就有貓哥哥愛」、「自己的鏟屎官自己照顧」、「用肉球安撫，是最高賞賜啊」、「芝麻表示：你想多了……我只是覺得她很吵……喵」、「應該再過一陣子混熟了就一起擠嬰兒床了」。

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文章授權轉載自《香港01》