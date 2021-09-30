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5歲女兒台語課本難倒媽媽 第一句「竹枝龜」全網愣：怎麼唸
開學已經1個月了，家長也開始督促孩子的學習狀況，陪他們課後溫習。日前一名媽媽教孩子唸台語時，被「竹枝龜」這個詞難倒，短短8句課文讀起來超級卡，還被5歲女兒笑說：「妳很笨耶，都不會唸」。沒想到，網友看到課文後，疑惑問「這到底是什麼？」還有人誤以為是「新品種烏龜」、「瓢蟲」，結果答案是「竹節蟲」。
一名媽媽在臉書「爆怨2公社」發文表示，自己從未在語文科目碰到挫折，卻敗在5歲女兒的閩南語課本，只見她PO出一頁名為「竹枝龜」的課文，內容寫下「竹枝龜，六枝腳，哪樹枝，瘦卑巴，竹枝龜，食葉仔，食甲飽飽飽，恬恬歇睏無人吵。」短短8句課文，讓這名媽媽直呼「第一句就卡關，竹枝龜是什麼？」更讓她女兒笑說「老媽妳很笨欸都不會念」。
此篇貼文引發網友熱議，有網友可能被插圖誤導秒回「竹枝龜是瓢蟲」，還有人問「是新品種烏龜嗎？」但答案都不是，有人貼出課本註解，原來「竹枝龜」是「竹節蟲」。這篇課文的國語翻譯是「竹節蟲，六隻腳，像樹枝，瘦巴巴，竹節蟲，吃樹葉，安靜休息沒人吵」。但明明主角是竹節蟲，課本圖片卻畫著「瓢蟲」，讓超多人笑稱「圖文不符」。
也有網友安慰這位媽媽，「有很多從小說台語的，看了也不會教小孩唸，不是只有妳有挫敗感」、「我們的有羅馬拼音，我都唸不太出來了！你們的還沒有，更難！」。
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