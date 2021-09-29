女嘆「浪費時間」大學讀4個月就休學 過來人喊：要看末來工作

讀大學究竟是必要的，還是只是浪費時間？日前有位網友表示，自己當初剛大學入學4個月，就決定申請休學，更不禁直言「上大學根本是浪費時間，所以直接出社會工作」。

原PO在Dcard上以「出社會後有無大學學歷，有差嗎？」為題發文表示，自己看過太多有學歷，卻無實力的例子，很多都是高中畢業後不知讀什麼系，隨便選可以混個四年，又可順便撈文憑，導致現在新人都真的死腦筋，一個口令一個動作，偏偏歪腦筋動很快，但都不是在正事上。

「我也清楚有大學學歷就是硬比別人多了一張門票」原PO補充說明，現在還是有太多太多的地方你沒有這張門票，就進入不了的地方，但自己目前仍沒打算選擇拿到這張門票，因為自認為目前生活還過得去，只希望未來不要因為一張門票毀了後半生，因此想藉此貼文詢問不同網友們的意見「已經出社會的大家，會認為有大學文憑，對工作上有差別嗎？」

此文一出，便有許多過來人紛紛回應「有大學學歷能找的工作比較多種」、「當然有差，現在大學學歷滿街跑，你沒有不是更不好？」、「第一份工作有差，在沒經驗的情況下先看的通常都是學歷，而且現在大學生這麼多，你有什麼特別厲害可以找到工作的技能嗎」、「很多時候不是大學學歷沒用，是你的大學學歷沒用」。

但也有人認為，該不該讀大學要看你未來想找的工作決定，「有沒有差，要看你未來想找的工作決定」、「如果你想做業務員、保險業、房仲基本沒差，吃人格特質、社會歷練的，一般技術人員、公職人員、技職人員、需要適當的訓練，學歷是基本門票」、「看你要什麼進產業吧！高技術產業第一當然先看學歷，不然你憑什麼認為自己贏得過他們，你在第一關就會被刷掉，根本進不去」。