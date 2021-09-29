快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

女嘆「浪費時間」大學讀4個月就休學 過來人喊：要看末來工作

聯合新聞網 / 綜合報導
有位網友表示，自己剛大學入學4個月，就決定申請休學，更不禁直言道「認為上大學根本是浪費時間，所以直接出社會工作」。 圖／ingimage
有位網友表示，自己剛大學入學4個月，就決定申請休學，更不禁直言道「認為上大學根本是浪費時間，所以直接出社會工作」。 圖／ingimage

讀大學究竟是必要的，還是只是浪費時間？日前有位網友表示，自己當初剛大學入學4個月，就決定申請休學，更不禁直言「上大學根本是浪費時間，所以直接出社會工作」。

原PO在Dcard上以「出社會後有無大學學歷，有差嗎？」為題發文表示，自己看過太多有學歷，卻無實力的例子，很多都是高中畢業後不知讀什麼系，隨便選可以混個四年，又可順便撈文憑，導致現在新人都真的死腦筋，一個口令一個動作，偏偏歪腦筋動很快，但都不是在正事上。

「我也清楚有大學學歷就是硬比別人多了一張門票」原PO補充說明，現在還是有太多太多的地方你沒有這張門票，就進入不了的地方，但自己目前仍沒打算選擇拿到這張門票，因為自認為目前生活還過得去，只希望未來不要因為一張門票毀了後半生，因此想藉此貼文詢問不同網友們的意見「已經出社會的大家，會認為有大學文憑，對工作上有差別嗎？」

此文一出，便有許多過來人紛紛回應「有大學學歷能找的工作比較多種」、「當然有差，現在大學學歷滿街跑，你沒有不是更不好？」、「第一份工作有差，在沒經驗的情況下先看的通常都是學歷，而且現在大學生這麼多，你有什麼特別厲害可以找到工作的技能嗎」、「很多時候不是大學學歷沒用，是你的大學學歷沒用」。

但也有人認為，該不該讀大學要看你未來想找的工作決定，「有沒有差，要看你未來想找的工作決定」、「如果你想做業務員、保險業、房仲基本沒差，吃人格特質、社會歷練的，一般技術人員、公職人員、技職人員、需要適當的訓練，學歷是基本門票」、「看你要什麼進產業吧！高技術產業第一當然先看學歷，不然你憑什麼認為自己贏得過他們，你在第一關就會被刷掉，根本進不去」。

延伸閱讀

《魷魚遊戲》爆紅！對比日本這影集怎不夯？網曝關鍵

他路上看見千元鈔隨手一撿 打開臉綠：活人的婚禮廣告

他曝開車遇一狀況「眼瞎3秒看不清」 用路人集體憤怒：該立法了

小朋友尿溼褲子、幼稚園師聯絡簿寫「麻煩」二字引家長論戰

相關新聞

女嘆「浪費時間」大學讀4個月就休學 過來人喊：要看末來工作

讀大學究竟是必要的，還是只是浪費時間？日前有位網友表示，自己當初剛大學入學4個月，就決定申請休學，更不禁直言「上大學根本是浪費時間，所以直接出社會工作」。

大一新生「月領7萬」苦惱是否該休學 網分兩派給建議

在大學求學階段如找到短期高薪工作，無法兼顧下該專心上班還是專心求學，讓人陷入兩難。就有一名剛升上大學一年級的男網友發文分享，自己正在思考是否該暫時休學，進外商公司領月薪7萬元的工作，便想藉此貼文詢問網友們的想法。

廠商報價「業配費1500元」 女律師怒轟：我看起來超便宜？

隨著網紅產業的崛起，不少廠商會找他們業配合作，但會依照對方的知名度談價錢。然而，在臉書有8萬粉絲數的律師李怡貞就分享，日前有洗衣精廠商來找自己合作，沒想到預算竟只有1500元，讓她傻眼怒喊「是我看起來超級便宜？還是我看起來很不會洗衣服？」

老奶奶搭公車按「神秘按鈕」才肯坐下！他疑惑求解 內行驚曝功能

除了捷運外，公車是許多民眾會搭乘的大眾運輸工具。對此，就有一名男網友表示，日前搭公車時，看到老奶奶按下「神秘按鈕」後，才安心坐下，因此好奇上網詢問「到底是有什麼作用」，掀起大批網友熱烈討論。

「魷魚遊戲」場地出現台灣街頭 劇迷看3符號秒懂：要玩嗎？

近期熱播的Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》，內容描述一群因為各種原因，為了金錢「身不由己」參加遊戲的精彩情節，加上又有男神孔劉客串，一上演就引發全球熱潮，至今話題不斷。有網友笑說，在台灣也發現了「魷魚遊戲場地」，位於台北市，直呼「想被孔劉sendtreepay(打巴掌)的請靠右」。

買雞翅發現驚人巧合？他驚喊「怎麼都同一邊」 內行揭真相

雞翅是相當常見的雞肉料理部位之一，不論是炭烤、裹粉油炸，都深受許多人喜愛。不過，近日就有民眾透露，自己從賣場買了近20支雞翅，沒想到打開盒子排開後，意外發現所有雞翅都是同一邊的「左翅」，讓他好奇直呼「怎麼這麼剛好？」，話題引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。