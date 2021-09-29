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大一新生「月領7萬」苦惱是否該休學 網分兩派給建議

聯合新聞網 / 綜合報導
求學階段找到高薪工作，該專心上班還是專心求學，讓人陷入兩難。 圖／ingimage
求學階段找到高薪工作，該專心上班還是專心求學，讓人陷入兩難。 圖／ingimage

在大學求學階段如找到短期高薪工作，無法兼顧下該專心上班還是專心求學，讓人陷入兩難。就有一名剛升上大學一年級的男網友發文分享，自己正在思考是否該暫時休學，進外商公司領月薪7萬元的工作，便想藉此貼文詢問網友們的想法。

原PO在《Dcard》上以「會為了月薪7萬休學一年嗎？」為題指出，自己剛上大學一年級，但自己暑假時進入了外商公司工作，薪資大約落在7至8萬之間，但因為這份工作預期會繼續進行一年，將與自己開學後的課表有所衝突，而若要邊工作邊讀書，最後月薪只剩兩萬，而且有可能連書也念不好。

「目前家境狀況是單親、中低收入戶」，原PO表示自己家境不算理想，而且不知道畢業後還找不找得到這樣的工作，自己媽媽繳房租和車貸其實壓力很大，便想藉此詢問網友們「如果是你們，會選擇休學一年工作，還是放棄這個機會好好念書？謝謝！」

此文一出，有網友好奇是什麼工作可以大學未畢業就薪水這麼高，原PO補充表示「職位說好聽一點是數據分析員，可能頂多說在國外公司任職一年」。

而針對提問，有網友認為「讀書」能夠打好基礎，不建議休學，紛紛表示「我覺得大學還是以課業為重，覺得不要為了那一年休學，畢業後難道找不到嗎」、「還是去讀書吧，讀對科系7萬元（月薪）很簡單」、「說休學的真的別相害欸，我如果晚一年工作，少的是150萬左右和一年年資」。

但也有網友認為只是休學一年，未來再復學也不遲，「我會選擇休學耶，對我來說職場經驗比學歷更加分」、「我是你我會休學，7、8萬不是一般科系可以拿到的薪資」、「休學吧，一年就把未來4年學費先賺起來了，而且大學4年有點零用錢會過得很舒服」、「大一有辦法得到7、8萬的工作，怎麼大家都還叫他繼續唸書？直接進職場才是最快累積競爭力的方法」、「你念私立大學，以7萬薪水，現階段立馬選擇休學。一來，減輕家裡的經濟壓力、二來，這個職場經驗很寶貴」。

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