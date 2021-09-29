快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廠商報價「業配費1500元」 女律師怒轟：我看起來超便宜？

聯合新聞網 / 綜合報導
律師李怡貞分享，日前有洗衣精廠商來找自己合作，沒想到預算竟只有1500元。 圖／律師李怡貞臉書
律師李怡貞分享，日前有洗衣精廠商來找自己合作，沒想到預算竟只有1500元。 圖／律師李怡貞臉書

隨著網紅產業的崛起，不少廠商會找他們業配合作，但會依照對方的知名度談價錢。然而，在臉書有8萬粉絲數的律師李怡貞就分享，日前有洗衣精廠商來找自己合作，沒想到預算竟只有1500元，讓她傻眼怒喊「是我看起來超級便宜？還是我看起來很不會洗衣服？」

李怡貞在自身臉書上發文，並截圖發出廠商來信，表示他們要求準備6張照片與120字文案，在IG與粉絲分享，其費用為1500元，讓李怡貞傻眼怒嗆「這個洗衣精行銷預算這麼奈米⋯⋯商品質量應該也是奈米到底……？500老娘送你，我現在交稿了，滿意了吧。」並在隨後在留言區直言「什麼羞辱人的金額！氣死」，引起不少網友議論。

此文一出，不少網友也紛紛搖頭表示，「1500元的稿費有點⋯」、「八年前我還在活動圈混的時候，以律師您的粉絲數來看，價格就已經不止是這個數了」、「而且好趕，只有幾天就要執行」、「金額誘惑不大，但是羞辱性極高」、「1500連去飯店吃個吃到飽都不夠」。

律師 業配

延伸閱讀

他路上看見千元鈔隨手一撿 打開臉綠：活人的婚禮廣告

他問樓下是公設能買嗎？ 網曝最怕「1情況」發生：會很慘

他曝開車遇一狀況「眼瞎3秒看不清」 用路人集體憤怒：該立法了

小朋友尿溼褲子、幼稚園師聯絡簿寫「麻煩」二字引家長論戰

相關新聞

女嘆「浪費時間」大學讀4個月就休學 過來人喊：要看末來工作

讀大學究竟是必要的，還是只是浪費時間？日前有位網友表示，自己當初剛大學入學4個月，就決定申請休學，更不禁直言「上大學根本是浪費時間，所以直接出社會工作」。

大一新生「月領7萬」苦惱是否該休學 網分兩派給建議

在大學求學階段如找到短期高薪工作，無法兼顧下該專心上班還是專心求學，讓人陷入兩難。就有一名剛升上大學一年級的男網友發文分享，自己正在思考是否該暫時休學，進外商公司領月薪7萬元的工作，便想藉此貼文詢問網友們的想法。

廠商報價「業配費1500元」 女律師怒轟：我看起來超便宜？

隨著網紅產業的崛起，不少廠商會找他們業配合作，但會依照對方的知名度談價錢。然而，在臉書有8萬粉絲數的律師李怡貞就分享，日前有洗衣精廠商來找自己合作，沒想到預算竟只有1500元，讓她傻眼怒喊「是我看起來超級便宜？還是我看起來很不會洗衣服？」

老奶奶搭公車按「神秘按鈕」才肯坐下！他疑惑求解 內行驚曝功能

除了捷運外，公車是許多民眾會搭乘的大眾運輸工具。對此，就有一名男網友表示，日前搭公車時，看到老奶奶按下「神秘按鈕」後，才安心坐下，因此好奇上網詢問「到底是有什麼作用」，掀起大批網友熱烈討論。

「魷魚遊戲」場地出現台灣街頭 劇迷看3符號秒懂：要玩嗎？

近期熱播的Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》，內容描述一群因為各種原因，為了金錢「身不由己」參加遊戲的精彩情節，加上又有男神孔劉客串，一上演就引發全球熱潮，至今話題不斷。有網友笑說，在台灣也發現了「魷魚遊戲場地」，位於台北市，直呼「想被孔劉sendtreepay(打巴掌)的請靠右」。

買雞翅發現驚人巧合？他驚喊「怎麼都同一邊」 內行揭真相

雞翅是相當常見的雞肉料理部位之一，不論是炭烤、裹粉油炸，都深受許多人喜愛。不過，近日就有民眾透露，自己從賣場買了近20支雞翅，沒想到打開盒子排開後，意外發現所有雞翅都是同一邊的「左翅」，讓他好奇直呼「怎麼這麼剛好？」，話題引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。