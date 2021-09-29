廠商報價「業配費1500元」 女律師怒轟：我看起來超便宜？

隨著網紅產業的崛起，不少廠商會找他們業配合作，但會依照對方的知名度談價錢。然而，在臉書有8萬粉絲數的律師李怡貞就分享，日前有洗衣精廠商來找自己合作，沒想到預算竟只有1500元，讓她傻眼怒喊「是我看起來超級便宜？還是我看起來很不會洗衣服？」

李怡貞在自身臉書上發文，並截圖發出廠商來信，表示他們要求準備6張照片與120字文案，在IG與粉絲分享，其費用為1500元，讓李怡貞傻眼怒嗆「這個洗衣精行銷預算這麼奈米⋯⋯商品質量應該也是奈米到底……？500老娘送你，我現在交稿了，滿意了吧。」並在隨後在留言區直言「什麼羞辱人的金額！氣死」，引起不少網友議論。

此文一出，不少網友也紛紛搖頭表示，「1500元的稿費有點⋯」、「八年前我還在活動圈混的時候，以律師您的粉絲數來看，價格就已經不止是這個數了」、「而且好趕，只有幾天就要執行」、「金額誘惑不大，但是羞辱性極高」、「1500連去飯店吃個吃到飽都不夠」。