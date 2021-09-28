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老奶奶搭公車按「神秘按鈕」才肯坐下！他疑惑求解 內行驚曝功能

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友搭公車時，看到老奶奶按下「神秘按鈕」後，才安心坐下，讓他感到相當疑惑。圖／翻攝自Dcard
一名男網友搭公車時，看到老奶奶按下「神秘按鈕」後，才安心坐下，讓他感到相當疑惑。圖／翻攝自Dcard

除了捷運外，公車是許多民眾會搭乘的大眾運輸工具。對此，就有一名男網友表示，日前搭公車時，看到老奶奶按下「神秘按鈕」後，才安心坐下，因此好奇上網詢問「到底是有什麼作用」，掀起大批網友熱烈討論。

該名男網友在《Dcard發文表示，搭公車去上課時，恰巧看到一位老奶奶上車，「她一上車不是直接坐下來，而是很有目的性地，用手把那個按鈕往旁邊扳，隨後才安心坐下」，這也讓原PO不禁疑惑「這到底是有什麼作用？一整排都有這玩意」。

貼文一出，隨即引發網友熱議，紛紛留言「這是哪一路公車？還沒遇過這種車型的」、「我也沒看過欸...現在老人家都比我們前衛」、「第一次看到這個！感覺好酷的設置」、「我怎麼沒看過這個東西」、「我搭公車也沒看過欸」。

此外，也有內行網友解答，「調冷氣的，不過我覺得這種出風口的都不太涼」、「調冷氣的，往後推就可以調了，我不想用手碰的話都會用悠遊卡去撥」、「冷氣出風口！有時候坐的位置剛好頭上就是，直接對著頭吹不太舒服，所以可以讓乘客自行調整，不過是前後拉，不是按鈕」。

公車 冷氣 Dcard

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