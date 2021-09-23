快訊

美國德州正式實施反墮胎法 女性生育自主遭剝奪？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高校女神選拔中！「她」票數輾壓眾選手 網笑翻：真．女神

聯合新聞網 / 綜合報導
由網路論壇Meteor舉辦的「第二屆高校女神選拔賽」展開投票，暫居第一的是來自建中的男學生「何廢料」。 圖擷自高校女神選拔賽官網
由網路論壇Meteor舉辦的「第二屆高校女神選拔賽」展開投票，暫居第一的是來自建中的男學生「何廢料」。 圖擷自高校女神選拔賽官網

由台灣高中生網路論壇Meteor舉辦的「第二屆高校女神選拔賽」22日展開投票，將於10月7日選出最高人氣的冠軍少女。不過，有網友發現，目前票數位居第一的選手，竟是來自建國中學的男學生，引起熱議。

一名女網友在Dcard以「高校女神現在第一名是男的？」發文表示，她發現選拔賽中，當前排名最前的選手，是來自建國中學的「何廢料」，且票數遙遙領先第二名許多，讓她忍不住直呼「我快笑死，這個不是辦給女高中生的活動嗎？」

文章曝光後，網友紛紛笑回「票數還是第二名的三倍」、「我剛剛把我所有的票都投給他」、「太好笑了，我也把四張票都給他」、「太正了，可愛的蓬蓬捲髮很有質感」、「感謝分享，這次終於要選出真．女神了」；但也有人質疑「這樣真的拿的到獎金嗎」、「會有其他女性參賽者向舉辦方抗議吧」。

截至23日18時，票數最多的「何廢料」累積17726票，暫居第一。此外，根據高校女神選拔賽官網說明，報名資格須為全台在學女高校生，且已註冊Meteor社群之會員，比賽投票將持續至10月6日截止，隔天公布得獎名單，冠軍可獲得獎金新台幣1萬5千元。

截至23日18時的高校女神選拔賽賽況。圖擷自高校女神選拔賽官網
截至23日18時的高校女神選拔賽賽況。圖擷自高校女神選拔賽官網

高校 投票 建中 Dcard

延伸閱讀

搜尋好市多驚見「假官方網站」 網嚇爆：很多人不會看網址

醫大生打兩劑莫德納「心臟爆痛」驚醒 患心肌炎急送加護病房

首位苦主是她...綁定五倍券當天馬上消費QQ了 網笑：太衝動啦

買到超市「隱藏版商品」？她大讚好滿意 網驚：從來沒逛到

相關新聞

高校女神選拔中！「她」票數輾壓眾選手 網笑翻：真．女神

由台灣高中生網路論壇Meteor舉辦的「第二屆高校女神選拔賽」22日展開投票，將於10月7日選出最高人氣的冠軍少女。不過，有網友發現，目前票數位居第一的選手，竟是來自建國中學的男學生，引起熱議。

孫曬照大讚86歲爺爺修長「網美腿」 網見一點不妙：建議做檢查

人隨著年紀漸長便無法阻止膠原蛋白流失，再經過家事、工作的洗禮，故觀念中老人的手腳粗糙、皮膚皺起，充滿歲月的痕跡。不過有網友曬出爺爺「堪比網美」的白嫩雙腿，讓眾人大為震驚，不敢相信這雙腿屬於86歲的老人。

曾鄙棄英國食物如「無味垃圾」 日本網紅因一道料理變節

日本27歲美食部落客福井（Ariyo Fukui）去年從東京搬到英國布里斯托爾（Bristol）前，身邊朋友紛紛警告她英國食物都是無味的「垃圾」。

你排第幾名？全台姓氏統計數據曝光 網見排名驚呼：跟想像不一樣

全台姓氏眾多、無奇不有，你是否曾經聽過什麼令人驚奇的姓氏呢？一名網友就在網路上分享內政部一份有趣的統計數據...

吃燒烤狂被問「要不要換烤網？」 他曝背後2大暗示

到燒烤店用餐時，店員都會頻繁詢問是否要更換烤網，大陸美食專欄指出這背後藏有兩大原因，第一是擔心食材烤焦，浪費食物，第二則是希望吃飽的客人儘速離開，讓店家可以再接新的客人。

他曝「高薪工程師交不到女友」關鍵 網爆共鳴：真的超煩

科技業工程師普遍收入優渥，不過部分工程師礙於工時長、少與女性相處等原因，常會遲遲找不到適合的另一半。有網友分析，工程師最大問題就是「喜歡把薪資、頭銜當成自己在兩性市場上的優勢」，他建議，「應拋開薪資和頭銜，看看自己還剩下什麼」。其他網友認同表示，「只愛講薪水真的很煩！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。