高校女神選拔中！「她」票數輾壓眾選手 網笑翻：真．女神

由台灣高中生網路論壇Meteor舉辦的「第二屆高校女神選拔賽」22日展開投票，將於10月7日選出最高人氣的冠軍少女。不過，有網友發現，目前票數位居第一的選手，竟是來自建國中學的男學生，引起熱議。

一名女網友在Dcard以「高校女神現在第一名是男的？」發文表示，她發現選拔賽中，當前排名最前的選手，是來自建國中學的「何廢料」，且票數遙遙領先第二名許多，讓她忍不住直呼「我快笑死，這個不是辦給女高中生的活動嗎？」

文章曝光後，網友紛紛笑回「票數還是第二名的三倍」、「我剛剛把我所有的票都投給他」、「太好笑了，我也把四張票都給他」、「太正了，可愛的蓬蓬捲髮很有質感」、「感謝分享，這次終於要選出真．女神了」；但也有人質疑「這樣真的拿的到獎金嗎」、「會有其他女性參賽者向舉辦方抗議吧」。

截至23日18時，票數最多的「何廢料」累積17726票，暫居第一。此外，根據高校女神選拔賽官網說明，報名資格須為全台在學女高校生，且已註冊Meteor社群之會員，比賽投票將持續至10月6日截止，隔天公布得獎名單，冠軍可獲得獎金新台幣1萬5千元。