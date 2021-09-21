你排第幾名？全台姓氏統計數據曝光 網見排名驚呼：跟想像不一樣

全台姓氏眾多、無奇不有，你是否曾經聽過什麼令人驚奇的姓氏呢？一名網友就在網路上分享內政部一份有趣的統計數據，資料中收錄了全台1832個姓氏，全台最大姓也隨之曝光，掀起網友們熱烈討論。

原PO在Dcard上發文分享，最近在翻閱政府的統計資料時，無意間發現內政部在民國107年編撰的《全國姓名統計分析》，由於自己姓氏不算常見，促使原PO查閱了一下資料，發現自己的姓氏竟然還在前100名內，讓他好驚訝。

內政部這份《全國姓名統計分析》統計資料，共收錄1832個姓氏，包括異體字等也有分開統計。據統計，前11至20名，分別為「許、鄭、謝、洪、郭、邱、曾、廖、賴、徐」；前2至10名，分別為「林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊」，全台第一大姓則是「陳」。

貼文一出，「黃」及「黄」兩姓氏由於字體相似，容易讓人傻傻分不清，然而光是其常見程度就差了整整75名，讓網友們不禁直呼「真的有差」；另外，網友們也逗趣回覆「感覺那些不超過20個的姓氏其實都是一家人」、「有些姓氏比我想像中的人數少，有些比我想像中的人數多」、「看到後面的姓氏，就覺得我的姓氏不稀有了」。