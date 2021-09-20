他曝「高薪工程師交不到女友」關鍵 網爆共鳴：真的超煩

科技業工程師普遍收入優渥，不過部分工程師礙於工時長、少與女性相處等原因，常會遲遲找不到適合的另一半。有網友分析，工程師最大問題就是「喜歡把薪資、頭銜當成自己在兩性市場上的優勢」，他建議，「應拋開薪資和頭銜，看看自己還剩下什麼」。其他網友認同表示，「只愛講薪水真的很煩！」

日前有網友在PTT發問「為何工程師年薪300萬到40幾歲還是單身？」該網友說，有女生抱怨工程師不帥、不懂打扮，無法接受，但他也看過許多長得不帥的科技業者與國中女老師相親後修成正果的例子，另外也聽說中研院年輕男生全部都單身，讓他質疑「為何工程師難以找到另一半？」

對此，有網友分析，「很多年薪高的工程師最大的問題，就是喜歡把薪資、頭銜當成自己在兩性市場上的優勢」，該網友說，「把薪資當成優點，就會忽略自身的缺點，可能覺得與異性相處的技巧不用彌補、不曉得自己工程師同溫層有多厚」。

該網友表示，部分工程師在一些認識異性的場合，如果對方不懂科技業聽不懂科技話題，或許連任職的一線公司都沒聽過，對薪資更沒有概念，這時可能覺得吸引不到對方自討沒趣，進而不會再與這類女性尋求發展機會，「反之會理解你、欣賞你的人可能剩下科技業女性，或是對你薪資有興趣的人，所以這就是為什麼很多工程師都會覺得女性都很膚淺」。

他建議，男性工程師在與女性相處的時候拋開薪資和頭銜，看看自己還剩下什麼，正視問題真正改善缺點後，這時候才回來看薪資，相信什麼事都會變得容易許多，坦言「為高薪努力那麼久，卻為找不到好對象而苦惱，不就本末倒置嗎？」

其他網友則留言「很多時候是物以類聚，散發的氣息會吸引到同類」、「各取所需，找不到看是放棄或放寬標準，自己決定」、「同意，一堆RD整天只會講自己薪水，真的超無聊，而且周遭女生很多薪資到一定標準就好，剩下就看相處，女生都願意一起分攤」。