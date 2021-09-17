愛吃猴腿？他曝小二考卷藏「亮點」 網笑翻：果然是阿嬤帶大

不少孩子因父母工作忙碌，平時多由祖父母照顧，而有些長輩因習慣使用台語對話，說起一些特定中文詞語時，帶有特殊發音。近日有網友就分享一張國小二年級學生的國語考卷，其中，孩子在試卷中的注音作答，展現出濃厚的「台灣國語」風格，讓網友們看了紛紛笑翻。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，貼出一張國小二年級生的國語考卷，試題要學生回答自己和家人們最喜歡吃的早餐，只見還不會所有國字的孩子，作答中參雜不少注音，寫下「媽媽喜歡吃花生『ㄏㄛˋㄆㄧㄢˋ』」、「爸爸喜歡吃牛『ㄌㄜˋㄊㄤ」、「我喜歡吃『ㄏㄡˊㄊㄨㄟ』（火腿音誤成猴腿）」。

帶有台灣國語發音的注音，讓原PO忍不住大笑「確認過發音，是阿嬤帶大的沒錯」，隨後不少有類似經驗的網友也分享「之前要造詞『ㄒㄧㄡ』，我女兒寫『休ㄊㄣˋㄊㄣ˙』」、「我女兒吃都寫『ㄔㄨ』，還好有再檢查」、「姪子以前都說ㄘㄤ油餅，長大才知道是蔥」。

話題曝光後，許多人紛紛笑回「這張考卷怎麼自帶音效」、「好歡樂的考卷」、「好可愛，我都跟著唸了」、「發音正確」、「笑死，真的是阿嬤帶大的」；不過也有人擔心「語言是印痕，小孩從小學習語言的對象會影響一生」、「已經國小二年級了，拼音要加強」。