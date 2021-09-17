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急診醫師自曝一年「挨8針疫苗」 列清單喊：幫忙國家清庫存

聯合新聞網 / 綜合報導
一名急診科醫師分享，自己一年來打了各種疫苗，手臂總共挨了8針。 示意圖／ingimage
一名急診科醫師分享，自己一年來打了各種疫苗，手臂總共挨了8針。 示意圖／ingimage

國內加速提升新冠疫苗涵蓋率，許多人持續盼望能夠盡早完成兩劑接種，不過，其實除了新冠疫苗之外，還有防止其他疾病的各種疫苗，民眾若有相關需求，同樣也能考慮接種。一名急診科醫師就分享，自己今年已經「挨了8針」，引發關注。

一名急診科醫師透過臉書「J個醫師」發文透露，他在這一年來「紮紮實實地打了8支疫苗」，包含自費的HPV（人類乳突病毒）疫苗3劑、防止受傷後遭感染的破傷風疫苗1劑、AZ疫苗2劑、才剛剛施打的黃熱病疫苗1劑，以及年底將接種的流感疫苗1劑。

其中，J個醫師特別指出，會去施打黃熱病疫苗，其實是為了「幫忙國家清庫存」。他在留言區進一步解釋，由於疫情下大家無法出國旅遊，才導致這款「旅遊型疫苗」沒人打，大量庫存即將過期。

事實上，黃熱病疫區集中在非洲和拉丁美洲，不少該區域的國家會要求入境旅客事先接種，但受到新冠疫情影響，國人出境數量銳減，導致該疫苗有9000多劑即將過期，有相關需求的民眾，可至旅遊門診預約施打，只要一劑就能終生免疫，未來不必重複接種。

此外，若有接種其他疫苗規劃，J個醫師過去也曾發文提醒，為了避免不同疫苗間交互產生作用，兩種疫苗需間隔至少14天以上，因此若民眾已經預約新冠疫苗施打，建議應事先延期其他種類疫苗的施打日期，避免到了現場，才發現自己不符合接種身分。

新冠疫苗 黃熱病 疫情 AZ疫苗

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