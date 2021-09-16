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挨護國神山一刀...璨樹竟「滿血復活」 網友驚呼：求生慾最強颱風

聯合新聞網 / 綜合報導
璨樹颱風上周擾台，帶來強風豪雨。記者余承翰／攝影
璨樹颱風上周擾台，帶來強風豪雨。記者余承翰／攝影

璨樹颱風上周擾台，期間從強颱降為中颱，平行「護國神山」中央山脈遠離，逐漸朝東北移動，目前對台灣已不造成威脅。不過，就有網友持續追蹤，發現璨樹遠離台灣後竟再次吸飽水氣，威力看起來似乎更強大，讓網友們驚乎「超強的」。

原PO在PTT八卦板上表示，璨樹在朝聖完上海灘後，依依不捨地邊走邊回頭，沒想到竟在遠離台灣後，再次吸飽水氣，更比擬璨樹心聲「接下來，要去哪裡玩呢？」、「滿血復活啦！我超強的」，讓網友們驚呼「怎麼還活著？」掀起不少熱議。

根據日本氣象廳報導，原預估停滯在東海的璨樹颱風威力將減弱為低氣壓，不料卻未見減弱跡象。圖／翻攝自windy.com
根據日本氣象廳報導，原預估停滯在東海的璨樹颱風威力將減弱為低氣壓，不料卻未見減弱跡象。圖／翻攝自windy.com

不少網友們搞笑留言「求生慾太強」、「日本瑟瑟發抖」、「有點可愛，可能阿祖們有教它怎麼走」、「很勵志的故事」、「璨樹：他們說沒做核酸檢測不給入境」、「看什麼，沒看過玩一個禮拜的颱風嗎」；另外也有網友對璨樹的生存能力嘖嘖稱奇「圖也太恐怖了，真這麼強嗎」、「璨樹不是整個散掉，結果又復活了喔？」

對此，網友們也紛紛以「護國神山」中央山脈為榮，向璨樹再下戰帖，「看到中央山脈逃走的傢伙」、「有種回來找中央山脈啊」、「我們中央山脈太強了」、「5年來求生慾最強颱風」、「不會硬碰硬，這顆颱風智商挺高哦」、「挨斬颱刀而不死」。

根據日本氣象廳報導，原預估停滯在東海的璨樹颱風威力將減弱為低氣壓，不料卻未見減弱跡象，且持續轉往東北方前進，明天恐將接近西日本並有機會登陸。

璨樹上周擾台，中央氣象局預估颱風將持續往東北前進。圖／翻攝自中央氣象局網站
璨樹上周擾台，中央氣象局預估颱風將持續往東北前進。圖／翻攝自中央氣象局網站

璨樹颱風

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