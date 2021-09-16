打針前狂消毒！患者讚「好放心」 醫吐真相網笑翻：確定有打嗎

新冠疫情下，第一線醫護人員格外辛苦，除了得每天處在高風險區域上班，不少人為了協助篩檢、施打疫苗，工作量也隨之遽增。而近日兒科醫師陳木榮就分享，先前幫某位婦人打針時，被對方稱讚來回消毒相當細心，但實際上是「誤會一場」，實情笑翻許多網友。

陳木榮透過臉書分享，日前他為一名婦人進行打針，結束後婦人對他表示，醫師在打針前不斷消毒注射部位，這項仔細謹慎的舉動，讓她相當安心，大讚「給陳醫師打針就是放心」。

然而，陳木榮指出，其實是自己最近的記憶力不太好，消毒完轉身拿針，就忘了自己有無幫患者消毒，謹慎起見便再次消毒，而隨後拔開針套，在下針前竟又忘了到底有沒有消毒，只好再做一次，自嘲道「就像打開冰箱卻忘記自己要拿什麼⋯⋯」。

逗趣的一場烏龍，讓網友們看了紛紛笑回「好險不是打完忘記打了沒」、「媽媽會繼續期待醫生有時候記性不好」、「有打在消毒後的部位嗎」、「不知道為什麼，還是有賺到的感覺」、「疫情時期多消毒就覺得比較安全」、「該吃銀杏了」、「結果最後忘了下針」。