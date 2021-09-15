疫情改變buffet點餐方式 網友超嗨直呼「不要改回來」

為避免餐廳出現群聚感染，疫情指揮中心發布餐廳內用指引，以個人套餐為主，buffet這類的分食餐點也改由服務生送到餐桌。近日就有網友分享，自己去餐廳吃buffet後，用餐方式全面改變，讓他大讚「改成這樣真的超級棒的」。

一名網友在抖音（Tik Tok）PO文表示，「自助吃到飽改成這樣，真的是超級棒的」。他貼出一段影片，手上拿著幾張餐廳給的桌牌號碼，他指出「不用搶成一團，放完桌牌就會幫你放到桌上」。只見原PO把桌牌放在想吃的菜色前，接著這些菜就由服務生送上餐桌，讓他直呼「超級棒」。

其他網友看到後，紛紛表示「這種方式要多收服務費我也願意，真的很方便」、「比原來更乾淨」、「看起來很不錯」、「簡直是法式料理」、「現在自助都變很爽，有些還直接上菜」、「覺得這種模式很不錯，疫情過後也可以不用改回來」、「可以再進化平板點餐」。