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摩斯漢堡推新品「粉紅米堡」 網友聯想一物讓人不敢吃！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友看到摩斯推出的「粉紅米堡」，聯想到「全口假牙」，讓不少人直呼「有陰影」。圖擷自「爆廢公社二館」臉書
網友看到摩斯推出的「粉紅米堡」，聯想到「全口假牙」，讓不少人直呼「有陰影」。圖擷自「爆廢公社二館」臉書

摩斯漢堡和日本的知名品牌「獺祭」聯名，推出了4款限量新品，其中備受矚目的是甜點系「粉紅米漢堡」蜜芋紅豆珍珠堡，以台灣產的綿密紅豆、蜜芋泥搭配香醇特調的獺祭甘酒奶醬，擄獲美食控的心。不過，有人在網路上將這款「粉紅米堡」比喻為「全口假牙」，讓不少網友直呼「不吃了，完全沒食慾」、「有陰影」。

一名網友日前在「爆廢公社二館」臉書社團貼出粉紅米堡與假牙的對比圖，並寫下「這是摩斯粉紅米堡，（下面那張）是全口假牙，戴假牙吃假牙。」只見這個米漢堡，上下兩層是粉色的，中間沾有白色醬汁與紅色餡料，乍看之下有點像牙齒

此文一出，讓不少網友崩潰表示「我已經回不去了，你要我怎麼面對啊？」、「我有陰影了」、「完全沒食慾了」、「吃起來有口水味嗎」、「你不講我還傻傻的吃下去，你講了我一口也不想吃」。但也有網友表示「想買！」、「看起來不錯吃」。

摩斯漢堡 牙齒

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