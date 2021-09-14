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講話愛加「這兩字」學日本人？ 引網爭論：感覺很自大

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友分享，自己常常聽到同學、同事甚至周遭的人，講完一件事情之後，都會在語畢前講出「以上」兩字。 圖／ingimage
有網友分享，自己常常聽到同學、同事甚至周遭的人，講完一件事情之後，都會在語畢前講出「以上」兩字。 圖／ingimage

每個人講話都有自己的習慣，但日前卻有網友分享，自己常常聽到同學、同事甚至周遭的人，講完一件事情之後，都會在語畢前講出「以上」兩字，令他不解的發文表示「為什麼現在很多人說完一件事，在文章後都很愛加上『以上』」？

原PO在PTT上以「『以上』用法？」為題表示，為什麼現在很多人說完一件事，在文章後都很愛加上「以上」，並說明「以前其實很少看到，一段話說完就加個句點就好啦，之前比較常在日文中見到，還是說加了這兩個字就比較正式？明明說了一段廢話，硬要『以上』一下，是不是感覺比較厲害？」

此文一出，便有許多網友感同身受的直呼，「不只打字，講完話也一堆以上，是在以上什麼」、「阿姨同事報告很愛用，訊息則愛傳點點點，完全不明所以」、「主要還是看口氣，如果再『以上』後面加上『！』整個就很火大」、「有些時候聽到以上真的覺得蠻自大的」。

但也有內行人說明，「就是一種歡迎指教、糾正的態度，也表示語畢啊，有什麼問題」、「以前上台報告完都會講『以上です』啊，就是代表結束而已」、「那只是你們聽不習慣，以上是很有禮貌且帶謙卑態度的用法，指的是語畢也歡迎指教的意思」、「說明、補充或有謬誤之處，尚祈各位長官、委員及前輩們見諒並指正」。

PTT

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