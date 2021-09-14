洗米狂搓才乾淨？ 專家籲掌握3原則：洗錯營養全流失
米飯是台灣社會最常見的主食之一，不少長輩在烹煮白飯前，都會將白米泡入清水中反覆搓揉，去除其中含有的雜質和髒汙，但若清洗方式不當，反而會導致營養流失。有專家就指出，洗米時需掌握「3大原則」，才能煮出晶瑩剔透、香氣撲鼻的白米飯。
農糧署日前透過臉書發文表示，洗米的主要目的，其實是為了去除附著在白米上的雜質以及異味，不過，若水分逐漸滲入米粒，便會使異味一同滲入，白米本身含有的無機質、維生素B1等營養成分，也會隨之流失。
因此，農糧署指出，洗米時應掌握「動作輕、速度快、勿搓揉」3項原則，利用手部輕柔且迅速地攪動米粒，並確實倒掉洗米水，重新裝水後重複動作，反覆2至3次後進行烹煮，就能得到一鍋晶瑩剔透又香噴噴的米飯。
此外，農糧署也於另篇貼文中分享「買米小撇步」，包含一、選擇印有產銷履歷、CAS驗證等標章的品牌；二、確認食米包裝上的標示資訊是否確實；三、觀察米粒的外觀是否充實飽滿、粒型均一完整、透明度高；四、留意外包裝有無破損，並優先選擇真空脫氧包裝，防止內部米粒迅速氧化。
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