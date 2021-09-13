麥當勞這服務「在台灣被罵翻」 內行揭關鍵：沒遇過三寶？

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友好奇，麥當勞的點餐機在全球都有，但為什麼就只有在台灣被罵爆。 圖／麥當勞提供
一位網友好奇，麥當勞的點餐機在全球都有，但為什麼就只有在台灣被罵爆。 圖／麥當勞提供

麥當勞是許多外食族常光顧的連鎖速食店之一，除了出餐快速外，也常常推出新商品。對此便有一位網友好奇，麥當勞的點餐機在全球都有，但為什麼就只有在台灣被罵爆。

原PO在PTT以「麥當當點餐機怎麼被台灣嘴成垃圾？」為題發文，表示麥當勞的點餐機全世界都一樣，且在外國看外國人也幾乎都用點餐機比較多，相對的，在台灣麥當勞的點餐機卻是被台灣人罵爆，不禁讓他懷疑「是不是因為台灣很多人都需要『客製化』的服務，因此才不喜歡使用點餐機」。

此文一出，便引起許多過來人回應表示，因為使用點餐機時常常「遇到使用很久的人」和「優惠無法使用」的問題，「我看你是沒有遇過操作點餐機操作10分鐘的三寶喔」、「上次看到一對情侶在點餐機點了五分鐘」、「甜心卡跟點點卡換東西還不是要櫃台結」、「優惠要去櫃檯結啊」、「甜心卡跟app兌換還是要臨櫃，怎麼不都整合好，手機點完餐，直接掃條碼就好」、「不難用但是不人性化不順手，還不能用甜心卡」。

但也有不少網友認為，點餐機其實沒那麼難用，「每次點餐機都沒人要排，很爽。我都直接去用，比那堆排隊的快多了」、「我去韓國玩也都用點餐機，很方便、又有多國語言介面」、「點餐機可以客製化，生菜、要不要醬之類，都可以選擇」、「韓國的好用+1，而且有時候太累懶得講話，這就很方便」、「好幾年前在歐洲就用點餐機了，方便沒有語言問題」。

麥當勞 速食 PTT

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