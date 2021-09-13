「這族群」3種疫苗自由挑 上班族怒喊：是什麼高級人種？

BNT疫苗將於下周開打，除了優先安排12至17歲學生校內造冊接種，其餘劑量也將提供第九輪施打，開放對象包含18至22歲、65歲以上以及40歲以上第九類。對此，有網友表示，18至22歲族群在第八輪時就能選擇預約AZ，第九輪又有機會預約BNT，而大多上班族至今仍無法選擇疫苗，讓他不禁納悶「到底憑什麼？」引發熱議。

根據指揮中心規劃，先前開放高端疫苗接種時，只要年滿20歲以上的民眾均可預約施打；而目前正在進行的第八輪AZ疫苗，在7月19日前有登記意願的18至22歲民眾，即可預約施打；隨後將開打的第九輪BNT疫苗，也開放18歲至22歲預約。

對於18至22歲年齡層有選擇不同廠牌疫苗的機會，一名網友在Dcard發文表示，這區段的族群可以考慮預約哪一種疫苗，甚至看到許多人分享自己已經預約AZ成功、正在考慮取消重排BNT，但28至65歲的主要勞動族群，卻屢次被排除在外。

原PO直言，在外勞動的是上班族、維持社會經濟的也是上班族，可說是每天暴露在風險下工作，卻還有許多人無法施打疫苗，讓他無奈直呼「到底憑什麼？」、「18到22歲是什麼高級人種嗎？」

文章曝光後，不少網友紛紛回應「不反對學生也可以打，但既然要列入，整個族群都應該列入吧」、「真的很奇怪，學生先打實在是找不太到理由，通勤上班的人超級多」、「我可以挑疫苗打，反觀我家長輩們一劑都還打不到」、「23以上才是最可憐的」、「23到28只開過一次，還是撿剩的時段」、「真的超奇葩，上班族都不知道群聚多少天了」，支持原PO觀點。

不過也有人提出不同看法，認為「不管開放哪族群打，沒被滿足到的都會開罵，總歸就是疫苗不夠，特別抓這個出來罵沒意義」、「同意政策令人匪夷思，但應該檢討的不是『xx歲為何能打疫苗』吧」、「學生宿舍只要中一個人基本上就大規模爆發了，從這個角度我是覺得蠻合理的啦」、「建議不要不同年齡層內鬥」、「前陣子一堆人氣說大學生流動率高要先打，然後現在打到了也不行」。