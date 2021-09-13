快訊

潘懷宗罹癌化學去勢治療 涉詐333萬「能站起來」就到庭

中秋北市河濱公園禁烤肉 柯文哲：重點是不群聚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「這族群」3種疫苗自由挑 上班族怒喊：是什麼高級人種？

聯合新聞網 / 綜合報導
BNT疫苗開打，除了12至17歲青少年優先施打外，18至22歲、65歲以上以及40歲以上第九類也有預約接種的機會。圖／食藥署提供
BNT疫苗開打，除了12至17歲青少年優先施打外，18至22歲、65歲以上以及40歲以上第九類也有預約接種的機會。圖／食藥署提供

BNT疫苗將於下周開打，除了優先安排12至17歲學生校內造冊接種，其餘劑量也將提供第九輪施打，開放對象包含18至22歲、65歲以上以及40歲以上第九類。對此，有網友表示，18至22歲族群在第八輪時就能選擇預約AZ，第九輪又有機會預約BNT，而大多上班族至今仍無法選擇疫苗，讓他不禁納悶「到底憑什麼？」引發熱議。

根據指揮中心規劃，先前開放高端疫苗接種時，只要年滿20歲以上的民眾均可預約施打；而目前正在進行的第八輪AZ疫苗，在7月19日前有登記意願的18至22歲民眾，即可預約施打；隨後將開打的第九輪BNT疫苗，也開放18歲至22歲預約。

對於18至22歲年齡層有選擇不同廠牌疫苗的機會，一名網友在Dcard發文表示，這區段的族群可以考慮預約哪一種疫苗，甚至看到許多人分享自己已經預約AZ成功、正在考慮取消重排BNT，但28至65歲的主要勞動族群，卻屢次被排除在外。

原PO直言，在外勞動的是上班族、維持社會經濟的也是上班族，可說是每天暴露在風險下工作，卻還有許多人無法施打疫苗，讓他無奈直呼「到底憑什麼？」、「18到22歲是什麼高級人種嗎？」

文章曝光後，不少網友紛紛回應「不反對學生也可以打，但既然要列入，整個族群都應該列入吧」、「真的很奇怪，學生先打實在是找不太到理由，通勤上班的人超級多」、「我可以挑疫苗打，反觀我家長輩們一劑都還打不到」、「23以上才是最可憐的」、「23到28只開過一次，還是撿剩的時段」、「真的超奇葩，上班族都不知道群聚多少天了」，支持原PO觀點。

不過也有人提出不同看法，認為「不管開放哪族群打，沒被滿足到的都會開罵，總歸就是疫苗不夠，特別抓這個出來罵沒意義」、「同意政策令人匪夷思，但應該檢討的不是『xx歲為何能打疫苗』吧」、「學生宿舍只要中一個人基本上就大規模爆發了，從這個角度我是覺得蠻合理的啦」、「建議不要不同年齡層內鬥」、「前陣子一堆人氣說大學生流動率高要先打，然後現在打到了也不行」。

部分民眾對疫苗接種順序的規劃感到不滿。示意圖／聯合報系資料照片
部分民眾對疫苗接種順序的規劃感到不滿。示意圖／聯合報系資料照片

AZ疫苗 BNT 上班族 高端疫苗

延伸閱讀

「還在吵打不到疫苗」從AZ、莫德納不好到嫌高端 醫發文勸世網讚爆

遲遲等不到莫德納第二劑 網曝友經歷：搶到殘劑卻悲劇了

影／打疫苗燒到38度 男靈感浮現譜出「溫度計嗶嗶電音曲」

想打AZ、BNT、高端？ 一張表看最新施打資格與時間表

相關新聞

「這族群」3種疫苗自由挑 上班族怒喊：是什麼高級人種？

BNT疫苗將於下周開打，除了優先安排12至17歲學生校內造冊接種，其餘劑量也將提供第九輪施打，開放對象包含18至22歲、65歲以上以及40歲以上第九類。對此，有網友表示，18至22歲族群在第八輪時就能選擇預約AZ，第九輪又有機會預約BNT，而大多上班族至今仍無法選擇疫苗，讓他不禁納悶「到底憑什麼？」引發熱議。

日清食品歡慶50週年推出「泡麵汽水」 喊話：抱著覺悟喝下吧

日本食品業大廠「日清食品」，向來以令人意想不到的創意聞名。近來他們迎接旗下泡麵上市五十週年，再度推出了一款獨具創意的紀念商品，果然吸引到許多網友的目光。

影／打疫苗燒到38度 男靈感浮現譜出「溫度計嗶嗶電音曲」

無論是哪種疫苗，許多人在施打之後，可能不時會出現身體發燒、酸痛等不適症狀，溫度計和感冒藥也成了大家在接種前經常會準備的東西。最近有位日本網友，就乾脆趁著身體產生副作用的時候，將溫度計的聲音譜成一曲。

「護國神山」斬璨樹！他貼出一張圖見真章 網嗨喊：真的超強

璨樹颱風擦台，豪雨強風持續肆虐台灣，東北部地區民眾今（12）日多受到波及停止上班上課，相較之下，西半部地區日常則較無受到...

新竹縣市合併該叫什麼？網友惡搞客家精神「這樣叫省墨水！」

新竹市長林智堅日前拋出新竹縣市合併議題，引發外界熱論，查看《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢，該話題在一週內達到15,522筆討論...

中秋補班連上6天累爆 網曝一招：從沒補過

今日是中秋補班，連續上6天班，下下周就可以迎來4天中秋連假，不過有網友發文感嘆，他寧可照常周休2日，也不願意補班換連休，並問大家比較傾向哪種休法。貼文一出後，立刻引發熱議，部分網友透露，他們都用同一種方式，一次擁有周休2日和連休。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。