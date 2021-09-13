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日清食品歡慶50週年推出「泡麵汽水」 喊話：抱著覺悟喝下吧

聯合新聞網 / 綜合報導
日清慶祝五十週年推出「泡麵汽水」。左起分別為日清泡麵、日清海鮮泡麵、日清咖哩泡麵與日清辣番茄泡麵口味。圖擷取自twitter
日清慶祝五十週年推出「泡麵汽水」。左起分別為日清泡麵、日清海鮮泡麵、日清咖哩泡麵與日清辣番茄泡麵口味。圖擷取自twitter

日本食品業大廠「日清食品」，向來以令人意想不到的創意聞名。近來他們迎接旗下泡麵上市五十週年，再度推出了一款獨具創意的紀念商品，果然吸引到許多網友的目光。

根據日本媒體「ORICON NEWS」報導，日清為了紀念泡麵上市五十週年，宣布將推出新款的汽水。然而這些汽水，口味卻全是日清熱門的泡麵種類，包括「日清泡麵」、「日清海鮮泡麵」、「日清咖哩泡麵」、「日清辣番茄泡麵」四種味道。

報導指出，海鮮泡麵口味的汽水，確實喝得到淡淡的海鮮風味。而咖哩口味的汽水，則是帶有咖哩香料的氣味。日清官方twitter則表示「趁著五十週年的氣勢，一口氣作了泡麵的『汽水』。因為忠實還原了泡麵的滋味，請抱有覺悟的勇者嘗試看看」。還特別附註「#好不好喝看你決定」。

網友們則紛紛表示：「懲罰遊戲用嗎」、「坐等感想」、「忍不住好奇買了一箱」、「喔喔，我好期待啊」、「等待勇者們的報告」、「官方有病啊」、「只覺得會很難喝」、「拜託也推出鐵鋁罐的版本吧」、「我渴的時候喜歡喝點碳酸飲料，但這個能解渴嗎」、「該說是勇者還是革命家呢」、「已購買，感想之後再說，50週年快樂啊」。

日本 泡麵

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