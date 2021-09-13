影／打疫苗燒到38度 男靈感浮現譜出「溫度計嗶嗶電音曲」

無論是哪種疫苗，許多人在施打之後，可能不時會出現身體發燒、酸痛等不適症狀，溫度計和感冒藥也成了大家在接種前經常會準備的東西。最近有位日本網友，就乾脆趁著身體產生副作用的時候，將溫度計的聲音譜成一曲。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本網友「Tanchiky」最近在twitter分享，表示他在施打完新冠疫苗之後，體溫燒到38.4度，顯然出現強烈的副作用。不過喜歡音樂的他，卻趁機以溫度計發出的嗶嗶聲為素材，用音樂軟體做成了一首歌曲。

Tanchiky表示，他一聽到溫度計的聲音，就有了「喔，好像能夠拿來作曲」的靈感，結果寫出這首帶著有點緊張氣氛的快歌。過去他也曾用「iphone鬧鐘音」、「喝汽水時的各種聲音」、「敲打鋼琴鍵（無鋼琴聲）」等等特殊的音效來寫過曲子，還說最近周圍有很多野貓，下次想以貓叫聲來挑戰。

網友們則紛紛表示「電腦音樂軟體的天才誕生了」、「這會紅」、「好好保重啊」、「瞬間以為很有精神，但想想應該不是這麼回事」、「喔喔！太帥了！快去睡」、「這正是所謂流行的『fever』」、「體溫計表示：去用普通的樂器啦」、「好想看到這首歌在音樂遊戲裡登場」、「才能的正確使用法」、「三歲半的兒子在最後一段大笑了」。