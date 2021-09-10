機師兒「染Delta＋Ct值11」卻沒爆？ 網揭1關鍵：果然最有用

長榮機師突破性感染案，日前已確認為Delta變異株，其中，列為案16122的機師兒子具較高的傳染力，並曾正常到校上課，讓外界一度相當擔心，所幸至今匡列採檢的對象中，並未出現其餘陽性個案。有網友就好奇問起病毒未明顯擴散的原因，引發熱烈討論。

長榮三名突破性確診的機師中，一位機師傳染給就讀北科附工的兒子，該案除了感染Delta病毒外，Ct值也只有11，並曾在開學日到校，讓當時許多人憂心「守不住」。不過，目前待在集中檢疫所隔離的相關機組員及北科附工師生，PCR二採皆為陰性，疫情尚在可控範圍內。

對此，一名網友在網路論壇PTT發文提到，這名機師兒病毒量極高，又和數名同學待在同一空間，卻沒有任何學生或老師中標，讓他不禁好奇背後關鍵，直呼「看來戴口罩是不是真的很猛？」

文章一出引起熱議，網友紛紛回應「戴口罩真的有差」、「超猛」、「口罩可能真的很有用」、「戴口罩真的是成本最低又最有效的防疫措施」﹔不少人則提到「可能年輕人抵抗力強」、「跟免疫力也有關吧」、「蠻扯的，但學生抵抗力真的好」。

不過也有許多網友提醒「現在看還太早，等14天後比較準」、「要是晚兩天採可能就傳出去了」、「不要這麼早就高興」、「說不定還在潛伏期」、「要再觀察14天好嗎」、「別太自滿了」、「過一個禮拜而已，別急」。