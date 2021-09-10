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賣涼麵超好賺？他羨喊「簡直暴利」 內行打臉：自己做就知道

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友表示，賣涼麵除了食材簡易，也不需要大量的人力，似乎相當好賺。 示意圖／ingimage
有網友表示，賣涼麵除了食材簡易，也不需要大量的人力，似乎相當好賺。 示意圖／ingimage

高溫炎熱下，口感清爽、食用方便的涼麵，受到許多民眾的喜愛。而近日就有網友表示，一碗涼麵通常售價50元左右，但與其他便當相比，涼麵「只是一團澱粉」，需要的食材較為簡單，人力成本也低，讓他忍不住問道「賣涼麵是暴利吧？」引發熱烈討論。

原PO在網路論壇PTT發文表示，自己點一盒50元的涼麵、加上同樣50元的綜合湯作為一餐，合計就已經花了100元；而隔壁的燒臘餐廳，一份有菜、有肉、有豆干的便當，售價也才90元，甚至還能喝免費的湯和飲料。

原PO接著說，涼麵其實不過是一團澱粉，不用像便當一樣切肉、備菜，人力成本也不高，因此，兩者比較下，他認為除非選用特別頂尖的麵條，否則賣涼麵似乎相當好賺，甚至簡直是「暴利」生意。

文章曝光後，不少網友看了也直呼「麵類本來就是很好賺，成本少利潤高」、「真的，不知道在貴什麼」、「這種毛利率至少都50、60%以上」；不過也有人認為「涼麵容易長生菌，如果顧客吃到拉肚子很麻煩，所以食材與環境要求都較高」、「也就夏天賣比較好而已吧」、「好賺，但也就幾家真的做得起來而已」。

此外，有內行網友則指出「學廚時有學過涼麵，你真要我做寧願做便當菜還比較省事」、「涼麵其實準備階段很累，要大量煮麵再把它吹涼，而且要不斷翻動，沒有表面看起來這麼簡單」、「自己做就知道多麻煩，要保持涼、麵又不能沾成一塊，再加上還不能太油，自製麻醬保存又麻煩，一個不小心就有油耗味」。

便當 高溫 PTT

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