中秋烤肉有禁令改買電烤盤？ 網友分析3大優缺點

中秋連假即將來臨，各縣市頒布「烤肉禁令」，讓民眾可跟同住家人在自家烤肉，不少人開始觀望「電烤盤」，想在家烤肉又不想弄得到處油煙。有使用者分享電烤盤的優缺點，讓想購買的人參考，還有人問「電烤盤要賣到缺貨了嗎？」

中秋烤肉是許多民眾期待的節目，為配合防疫措施，民眾開始想辦法在家裡烤肉，想解決油煙問題，不少人會考慮入手「電烤盤」。過去就曾有人在PTT問大家「電烤盤的優缺點」。使用者曝電烤盤的3大優缺點，讓想購買的人自行考慮。

認為好用的人指出，電烤盤的3大優點是「方便不用買木炭、不沾黏烤網、清洗很方便」，有網友表示「我都用這個烤滿方便的」、「好用啊，是煎盤無誤，可取代戶外炭火，家有小孩方便」、「烤盤光是不用買木炭升火就很有優勢了，清理也很快」、「清洗也超方便」。

缺點則為「高功率電器有危險、沒有生火的感覺、油會亂噴」，有網友指出「之前新買第一次烤大約二個小時，插頭插在延長線上居然就融化了，可能高功率不能用太久，覺得很危險，之後都不敢用了」、「會噴，有油煙」。在另一篇PTT貼文中，也有網友「沒有炭烤味很難吃」、「烤完家裡全都油煙味快臭死，你會後悔」、「不是用炭火的話乾脆別烤」、「烤肉不用碳烤，真的超難吃」。