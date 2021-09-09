她領24K嘆「家中不缺錢卻月討孝親費1萬」 網歪樓：先換工作

不少人在出社會工作後，會在能力許可的範圍內，定期給家人「孝親費」，但也有許多人認為，除非家庭經濟狀況需要，否則這筆費用並不必要。而一名剛步入職場的女網友就透露，自己月薪僅24K、月休五天，卻被要求每個月支付1萬元的孝親費，讓她相當無奈，話題引發討論。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己是剛畢業進入職場工作的社會新鮮人，月薪24K、月休五天，目前住在家裡，會幫忙分擔水電費用及部分伙食費，之後打算分期付款買摩托車、進修和買保險，在收入並不寬裕下，媽媽還向她要求每月給予1萬元的孝親費用。

原PO指出，她和媽媽提出1萬元的孝親費用太高，希望將金額調降為5000元，並仍會繼續添補家中開銷，然而，媽媽聽完後卻相當氣憤，認為她既不是在外租房、也不需經常外食，「為什麼不給1萬？」

原PO困惑地說，其實父母並不缺錢，也有買保險，甚至還有租金能收，認為家裡並沒有「窮到需要自己出手幫忙」，況且她也有和媽媽討論自己未來的存錢規劃，她實在不解媽媽執意要求高額孝親費的原因。

貼文曝光後，網友紛紛留言「講白點就是『不要拉倒』，錢是妳賺的，妳有自己的身體、生活和自己的開銷，妳不是養老基金」、「不要被情緒勒索，父母不缺錢還拿這麼多」、「孝親費本來就是量力而為，父母也不該用親情勒索」、「給自己能力範圍內給的起就好了」等，認為原PO不必過度自責。

不過也有不少人提出「父母不是要把妳當搖錢樹，而是很多時候妳吃過苦，會更努力的往上爬」、「子女未婚住在家，分擔些費用其實是正常」；此外，許多人則建議「先換份工作吧，作業員最低也都有月休八天了」、「24K月休五天真的快換」、「24k是基本底薪，先找老闆問這錢算法對不對」。