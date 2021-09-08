他問「小學生鬆懈怎麼辦？」 網推狠招：午餐改三色豆

繼先前長榮機師確診案，新北幼兒園群聚案持續擴大，另有中和區某國小傳學童確診，北市南港區某間國小的學生，也曾與幼兒園確診案家庭同遊，面對本土確診案例接連出現，有人在PTT提問「小學生鬆懈了該怎麼處理？」各式搞笑懲罰讓網友笑翻。

一名網友表示，防疫工作很不確實，除了幼兒園以外，今天板橋小學生也確診了。他指出「對於這些不用心防疫的小朋友，該怎麼讓他們不會再犯？」不少人留言提供各種懲罰方式，像是「沒有午休時間」、「以後綠豆湯不能加冰塊」、「作業翻倍」、「午休時間去做愛校服務」、「禁止吃下午點心」、「午餐菜單改為酸菜、茄子、苦瓜湯」、「罰他們睡午覺」、「不能看巧虎，不准喝多多」

其中網友們認為最狠的是「午餐改為三色豆」，超多人推薦「每天午餐放三色豆和香菜茄子當懲罰」、「午餐強迫加菜三色豆」、「餐餐三色豆，這樣算極刑了吧」、「餐餐苦瓜、三色豆，天天作業十樣」、「午餐三色豆吃到解封」、「餐餐都吃三色豆，點心改發香菜酥」。