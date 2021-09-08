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烤肉可看出朋友人品？ 網曝6種烤肉習慣分辨「真朋友」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友指出「烤肉可看出人品」，可以分成6種人。圖／本報資料照片
網友指出「烤肉可看出人品」，可以分成6種人。圖／本報資料照片

中秋節即將到來，除了開始購買月餅以外，不少人也在期待「中秋烤肉」。雖然今年因為疫情影響，可能無法在公共場所烤肉。但有烤肉達人指出，「烤肉」最能看出朋友的人品，可以分為6種人，他透露「某幾種類以後不太往來，烤肉也一定不會揪」。

一名網友在「爆廢公社二館」臉書指出，烤肉最能看出朋友的人品，大致可以分為6種類：

1、「一手包辦類型」：從生火到烤熟堅守崗位絕不偷懶的人。

2、「無敵幫手」：看他都在走來走去當小幫手，一聲指令馬上到。

3、「社交大王」：就是到處問人要不要吃東西，然後到處聊天打屁。

4、「擺爛乞丐」：不生火也不幫忙，只有吃，盤子上來有多少吃多少。

5、「閃閃族」：只要麻煩的都不會去靠近，連烤完肉都馬上拍拍屁股走人。

6、「機掰鄉民」，不幫忙還會嫌這個太焦，這個太鹹，然後除了出一張嘴完全沒有貢獻。

這位網友表示，他烤肉30年來，看過形形色色的人，將這些人分成6類，從他們的烤肉習慣可以看出「行事作風」。因此他指出，不只有打麻將可以看人品，烤肉也可看出端倪。對於烤肉，他說自己都是一手包辦，「因為怕吃到裝扮成黑人的香腸，還有什麼都不熟的肉片」。接著，他也進一步表示，「很多像是456類的朋友，以後就不跟他們往來，烤肉也不會揪他們」。

此篇貼文馬上引發熱烈討論，有人幫忙補充第7種人，就是「看到烤好的肉，整盤端走去給異性，完全當自己的公關用品」。不少人舉手表示「我是1、2種」、「1號路過」、「1，我只是喜歡自己烤」、「1或2+1」、「通常我都是1-3包辦，因為我不相信其他拿夾子的人，除非驗證過烤肉的功夫」、「我是1跟2之間轉換，我很喜歡烤肉給別人吃，有成就感」。

有人還分享，自己也是認真烤肉的第1種人，曾經遇到第6種人，差點打起來。另外也有網友幽默表示，假設是「巨乳正妹穿低胸上衣」當第4-6種人，那就可以接受。也有人無奈指出，通常第4-6種人是親戚長輩，不可能拒絕往來，讓人很尷尬。

烤肉 中秋節

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