鐵板燒炒蔬菜特別好吃？ 內行人揭「美味關鍵」：在家試過

集結了視覺、嗅覺、味覺的鐵板燒料理採現點現做，深受不少民眾喜愛。一位網友覺得吃鐵板燒時，蔬菜十分鮮甜爽脆，好奇問「鐵板燒蔬菜好的秘訣是啥」，引來內行人點出關鍵就是「鐵板高溫快炒」。

一位網友在《PTT Gossipiog》板發文表示，自己正在吃鐵板燒，師傅炒出來的高麗菜及豆芽，吃起來超級鮮甜又爽脆，直呼「吃到快要升天了」，好奇問大家「鐵板燒蔬菜好吃的秘訣是啥？」

貼文引發討論，網友留言回應「醬汁啦」、「重油、重鹹、醬汁」、「醬汁啊，去yt找，有教學影片」、「因為主菜超鹹？」、「我覺得是白胡椒鹽」、「鹹辣燙脆，跟快炒很像，人人都愛的味覺」，但也有不認同的網友表示，「普普」、「哪裡好吃…都悶的軟爛又不脆」。

有內行的網友點出鐵板燒美味的關鍵，「高溫」、「現炒快炒火夠大」、「因為鐵板，選我正解，一堆人以為是醬料」、「85%鐵板高溫快炒技術、10%鮮味粉、5%蒜片」、「鐵板熱，加水蓋鍋悶，上下加熱30秒，好吃，我在家有試過」。