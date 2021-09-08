她曝炒印尼泡麵好吃訣竅 必加「這2樣」跟醬包超搭

口味多元、料理方便的泡麵，常成為不少人宵夜或正餐的首選，除國產泡麵外，進口泡麵種類也不少。一名女網友分享自煮印尼泡麵時，必加「2樣食材」，保證超好吃。

之前疫情三級警戒期間餐廳禁內用，讓許多人深藏的料理魂紛紛被喚醒，開啟了「自煮人生」。一名女網友在《Dcard美食板》發文分享自煮經驗。

原PO表示，半年前自己是個連開火都不太會的人，隨著居家時間變多，外食吃膩了，慢慢地也想自行嘗試下廚，從泡麵加蛋開始，到目前已能做出一道道好吃的簡單料理，自覺蠻有成就感的。

其中一道「豬梅花炒印尼泡麵」，原PO笑稱這算是一道「懶人菜」，主體就是售價低廉的印尼麵泡，加上梅花豬肉片及青蔬，食材相當簡單。原PO表示「印尼泡麵一定要炒洋蔥跟紅蘿蔔」，因為蘿蔔跟洋蔥的甜非搭印尼泡麵的醬包，直呼「真的、真的很好吃！」

貼文一出，網友紛紛讚賞「厲害」、「看起來好好吃感覺也很營養」、「半年可以做到這樣已經很強了」。印尼泡麵一般售價才10元，受到許多人喜愛，一位網友也分享了道地吃法，「加金桔超好吃…（之前去印尼親戚家吃到的）」，美味立刻提升。