鄧佳華存錢斷開暴牙追愛 網喊話：沒有門牙就沒特色了

擁有4顆暴凸門牙的網紅「FBI帥哥」鄧佳華，6日在臉書表示心裡有些沉重，「要跟自己的門牙分別了」，提到受到一家醫生的邀約，矯正牙齒只要負擔7萬即能進行手術。讓不少網友大喊若沒了「招牌暴牙」，「你這樣粉絲會少很多」、「這樣就不是佳華了」。

鄧佳華6日在臉書上提到，「大門牙」已跟著他27年，日前遇到一家診所邀約，表示可以贊助他一半的矯正費用，但屬於「高級」矯正難度，需使用戴蒙矯正器，費用14萬，換句話說，鄧佳華只需負擔7萬元，也能分期支付，在3年內付款完即可，讓鄧佳華猶豫不已。

網紅「FBI帥哥」鄧佳華（右）最近不斷向「香草姐姐」李宜軒告白，還想應徵MOMO親子台跟她一起上班。（翻攝自鄧佳華臉書）

前陣子才從日月光離職的鄧佳華，心裡難免有些沉重，不過他化挫折為力量，提到矯正一事，表示攸關未來的人生，應該需要動手術，也很期待沒有暴牙的模樣，不僅可以讓自己更有自信，還稱「沒有了這對門牙，追求宜軒（香草姐姐）根本輕而易舉。」並精算3年36期的分期，每月只需付1944元。他還說，「我不希望另外一半擁有一對大門牙，這樣很醜陋、面子掛不住。」

不少網友看完後引來兩派說法，認為他的招牌暴牙是屬於他的特色，「不需要改」、「這樣特色不見就不好笑了啦，妹就是在蹭你好笑的人氣阿」、「弄了就不是鄧佳華了，千萬不要讓世俗眼光改變了你」；但也有人鼓勵他去矯正，「其實你把門牙弄好，真的會比較帥」、「突然變太帥會認不出來啦」、「依照你的話題性，（矯正價格）可能可以殺到更低」、「衝了，宜軒已經穿婚紗在等你了」。