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嚇！「企鵝玩具」破蛋而出 買家一看崩潰：太噁心哭了

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友買了裝在蛋中的企鵝玩具，未料最終造型和想像中的完全不同。圖擷取自twitter
日本網友買了裝在蛋中的企鵝玩具，未料最終造型和想像中的完全不同。圖擷取自twitter

可愛的玩具，是令許多人愛不釋手的收藏品。不過有時廠商做工不夠精緻，常會做出和預覽圖完全不符合的造型，讓人看了哭笑不得。最近一位日本網友，就分享他買到的一個企鵝玩具，造型實在和想像的差太多，因此意外引起了話題。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「kshioriri」最近分享照片，表示他最近買了一個企鵝造型的玩具。這個玩具非常特別，它是把玩具裝在一個蛋模樣的容器之中，只要把整顆蛋拿去泡水好幾個小時，裡頭的企鵝就會吸水膨脹，最後衝破蛋殼，就好像從蛋裡生出來一樣。

由於造型實在太過嚇人，網友表示他都哭出來了。圖擷取自twitter
由於造型實在太過嚇人，網友表示他都哭出來了。圖擷取自twitter

然而，這隻誕生出來的企鵝，造型卻不怎麼討喜。除了臉部勉強還算是企鵝之外，身體部分卻活像是裸體的人類，別說是企鵝的可愛感覺盡失，甚至還讓kshioriri直呼「太噁心我都哭了」。

網友們看了也紛紛表示「好像米其林寶寶」、「我以前也有買，因為太不像了然後就埋了它」、「太恐怖了，給小孩子看會哭出來吧」、「企鵝臉人類」、「我買過恐龍版本的，那時受到同樣的衝擊」、「其實滿可愛的啊我想要耶」、「這是吸太多水了，把它稍微放乾一點後會比較像喔」。

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