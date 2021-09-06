吃滷味必點哪些？網狂推這類：沒有它等於缺了靈魂

滷味是台灣人最愛的特色小吃之一，無論是當正餐或是宵夜都很合適，網友討論「吃滷味最常點什麼？」結果許多人都必點「豆類食品」，如豆干、豆皮、豆包等，有網友直說「必點會吸滷汁膨脹的食材，少量又便宜」。

有網友在PTT提問「吃滷味最常點什麼？」他表示，「最常點的是豆干，雖然很平凡，但少了他就會覺得這份滷味缺了點靈魂，好奇大家最常點的是什麼呢？」

其他網友紛紛留言「王子麵」、「沒有點花干跟沒吃一樣」、「高麗菜、金針菇、王子麵、百頁豆腐」，觀察多數人的留言都有提及豆類食品，如豆干、豆皮、豆包等，有人說「豆皮根本經典」、「我也超愛豆干」、「花干、豆皮」。

有網友說，「點會吸滷汁膨脹的食材，少量又便宜，CP值才高，花干、大黑干、蒸煮麵或王子麵，米血糕等」、「減肥前：豆皮、百頁豆腐、米血、甜不辣、減肥中：鴨血、豆干、金針菇、鳥蛋」。