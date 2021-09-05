疊5外送箱騎「敞篷機車」 超拚外送員引網喊：厲害！

疫情期間，不少人為避免外出購物，便會訂購外送平台上的美食來解決三餐，對此，便有位網友分享，自己在路上看到一輛外送機車十分奇特，機車上方不但加裝遮雨棚，更在後座處放了外送箱和外送袋總共6個，讓他直呼「覺得敬業」！

原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》上傳一張照片，只見一名外送員的機車被改成「敞篷機車」，更在機車後座至上方用一片塑膠板連起來，變成一片遮雨棚，而後方更放著4個外送箱，旁邊還掛了1個外送袋，甚至連腳踏板都有1個外送箱。

這樣奇特的模樣，讓原PO也忍不住表示，這樣在機車上裝遮雨棚的設備在台灣還不合法規，但聽說在中國是很普遍的裝備，便希望「台灣法規能在安全前提下早日跟上時代，而非一昧禁止使用」。

此文一出，便有不少網友認為這樣的設置會嚴重影響到交通安全，紛紛表示「風阻超大，很難騎車」、「台灣不適合啦」、「裝這個會影響行車安全」、「光看就覺得超危險」、「在新竹騎會很爽，會知道什麼叫飄移」、「來新竹試試，應該裝沒兩天就會想拆了」。

另外，也有不少留言認為外送員身兼4家外送平台實在辛苦，「兼好多職唷，辛苦了」、「雖然改裝機車不好，但要跑那麼多家真的辛苦了」、「也是風吹日曬來的，這叫非常時期、非常手段，給他一個讚」、「未免也太拚了」、「對外送的熱誠，Respect」、「我很佩服能三開以上的神技，我自己兩開就接到不要不要的，厲害」。