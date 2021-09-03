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拿最長悠遊卡進捷運站 網笑：要喊通關密語
一名網友日前貼出自己的「超長悠遊卡」，問大家拿著個去搭捷運會很奇怪嗎？她說這是「卡娜赫拉伸縮造型悠遊卡」，實際的功能是可以遠遠的就刷卡進站。超多人看到後驚呼「好可愛！」、「我也想買一枝」，還有人笑稱，「好像仙女棒，要唸咒語：霹靂卡霹靂啦啦，波波莉娜貝貝魯多」。
網友在「爆廢公社二館」臉書貼出自己的悠遊卡，問大家「拿這款悠遊卡會很智障嗎？」她認為這款卡娜赫拉伸縮造型悠遊卡真的很可愛，雖然實際上的功能是可以遠遠的刷卡進站，但沒什麼用處。
看到這款超可愛悠遊卡，讓不少人少女心爆發，直呼「好可愛！」、「我也想買一枝」，有網友留言表示「這很方便耶，不用接觸到」、「防疫期間，0接觸也不錯」、「月光仙子4ni」、「好像仙女棒，要唸咒語：霹靂卡霹靂啦啦，波波莉娜貝貝魯多」。還有人笑稱「貼個布條就可以當導遊了」、「可以順便拿來抓後背」、「應該還能當不求人」。
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