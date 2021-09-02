爸爸問為何幫女兒縫完名牌反遭罵 網友一看秒懂原因
昨（1）日是全國中小學開學日，不少家長除了帶小孩去文具店採買開學用具以外，為小孩準備制服、縫上新的名牌也是準備工作之一。不過有爸爸在「爆廢公社」臉書表示，他拚了老命幫女兒縫好制服名牌，沒想到女兒竟然大哭「這輩子再也不想和爸爸說話！」
面對史上最長暑假結束，讓不少爸媽歡呼「終於解脫了」，不過卻有一位爸爸難過表示，他的女兒因為9月1日要開學，興高彩烈的拿了學校制服，請爸爸幫她縫好名牌。想不到爸爸拚了老命幫她縫好，女兒卻大哭。這時爸爸心想「一定是感受到爸爸的愛」，所以才忍不住哭了出來。
結果女兒偷偷跟媽媽說「這輩子再也不想和爸爸說話了」。原來是因為爸爸幫她縫的太歪，名牌直接變成斜的。讓不少網友吐槽「這樣子縫我也會生氣」、「乾脆用雙面膠黏還比較好」，還有人建議他「下次在縫之前，先用鉛筆描好名牌位置，才不會縫歪。」
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