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爸爸問為何幫女兒縫完名牌反遭罵 網友一看秒懂原因

聯合新聞網 / 綜合報導
爸爸在爆廢公社問大家，他幫女兒縫完制服名牌，為何女兒卻哭「再也不跟他講話」？網友們看完他縫完的成果秒懂原因。圖擷自爆料公社網頁
爸爸在爆廢公社問大家，他幫女兒縫完制服名牌，為何女兒卻哭「再也不跟他講話」？網友們看完他縫完的成果秒懂原因。圖擷自爆料公社網頁

昨（1）日是全國中小學開學日，不少家長除了帶小孩去文具店採買開學用具以外，為小孩準備制服、縫上新的名牌也是準備工作之一。不過有爸爸在「爆廢公社」臉書表示，他拚了老命幫女兒縫好制服名牌，沒想到女兒竟然大哭「這輩子再也不想和爸爸說話！」

面對史上最長暑假結束，讓不少爸媽歡呼「終於解脫了」，不過卻有一位爸爸難過表示，他的女兒因為9月1日要開學，興高彩烈的拿了學校制服，請爸爸幫她縫好名牌。想不到爸爸拚了老命幫她縫好，女兒卻大哭。這時爸爸心想「一定是感受到爸爸的愛」，所以才忍不住哭了出來。

結果女兒偷偷跟媽媽說「這輩子再也不想和爸爸說話了」。原來是因為爸爸幫她縫的太歪，名牌直接變成斜的。讓不少網友吐槽「這樣子縫我也會生氣」、「乾脆用雙面膠黏還比較好」，還有人建議他「下次在縫之前，先用鉛筆描好名牌位置，才不會縫歪。」

制服 開學日

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