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保險套堅韌度驚人！網紅出動致命武器測試 劈斬插打絲毫無損

香港01 / 撰文：安祖娜
外國1名抖音網紅早前拍片實驗，動用各款致命武器如利刀、鋸、鐵鎚等，測試保險套的堅韌度。（TikTok「tobyjay92」片段截圖）
外國1名抖音網紅早前拍片實驗，動用各款致命武器如利刀、鋸、鐵鎚等，測試保險套的堅韌度。（TikTok「tobyjay92」片段截圖）

情侶們享受親密關係是正常不過的事，最重要是做足安全措施保護彼此。外國1名抖音網紅早前拍片實驗，動用各款致命武器如利刀、鋸、鐵鎚等，暴力對待1個套在黃瓜上的保險套，模擬使用期間的情況，測試保險套的堅韌度。結果竟發現無論如何暴打或切割，保險套竟然仍絲毫無損，令網友相當震驚。

擁有近38萬粉絲的外國抖音網紅「Tobias-Jay Brew」日前上載短片，測試市面出售的保險套堅韌程度。他於片中提到，現時的保險套大多以超薄、貼身等作為賣點，然而不多人留意保險套最重要的功能—它是否真的安全？因此Tobias購入1盒知名牌子的保險套，出動各款利器，打算測試它的堅韌程度。

黃瓜隔着安全套被切成片後，安全套仍沒被切開。（TikTok「tobyjay92」片段截圖）
黃瓜隔着安全套被切成片後，安全套仍沒被切開。（TikTok「tobyjay92」片段截圖）

片中可見，Tobias將保險套套在1條黃瓜上，模擬使用時的情況，然後他拿出1把利刀在砧板狂切，沒料黃瓜隔着保險套被切成片後，保險套仍沒被切開。他之後對經歷多次切割的保險套又拉又扯，甚至套上手部蹂躪一番，再於保險套內裝水，惟仍然滴水不漏，令他不禁露出驚奇表情。

@tobyjay92

Reposting my most viral 🤪 #tobyjay92

♬ original sound - Tobias-Jay Brew

Tobias繼續發揮科學家的實驗精神，上載另1條測試短片。他拿出新的保險套及黃瓜，並出動更高級的「武器」鐵鋸，以同樣方法在砧板切割，惟結果仍是一樣，黃瓜竟在毫無損傷保險套內變成薄片。

Tobias其後取出釘槍、鐵鎚及鐵釘，瘋狂嘗試插進黃瓜，沒想到鐵釘竟直接反彈「投降」。他於是發狂似的直接將黃瓜搗爛，可是套子裝水後仍完好無缺，他看見這結果也只能難以置信地驚呼：「What？（什麼？）」

@tobyjay92

Repost part 2 #tobyjay92

♬ original sound - Tobias-Jay Brew

Tobias於片尾手持被暴力對待一番的保險套，露出帶點無奈的表情，似是仍未相信實驗結果。他提醒觀眾，即使保險套比大家想像般還要堅韌，安全性行為仍是非常重要。

片段震驚不少網友，紛紛笑言「幸好被實驗的對象是黃瓜」、「看到我也隱隱作痛了，套子竟絲毫無損」、「這品牌要找你當代言人了」。不過也有人質疑片段純屬炒作，反問「鐵釘也插不穿，但鐵針可以？」、「事實證明如戴了還是中獎，那就是天意」。

Tobias用鐵鋸以同樣方法在砧板切割，惟結果仍是一樣，黃瓜竟在毫無損傷安全套內變成薄片。（TikTok「tobyjay92」片段截圖）
Tobias用鐵鋸以同樣方法在砧板切割，惟結果仍是一樣，黃瓜竟在毫無損傷安全套內變成薄片。（TikTok「tobyjay92」片段截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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