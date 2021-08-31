PTT鄉民才能爆發 推「新試劑扶英戰士」主題曲引萬人朝聖

知名網路論壇PTT突然湧現「塔綠班」一詞，許多鄉民用重掌阿富汗政權的塔利班組織（或譯神學士），來調侃執政黨疫苗政策失敗。近日更有鄉民發揮創意，改編「EVA新世紀福音戰士」主題曲歌詞，並命名為「殘劑天使」。

近期塔利班組織取得阿富汗政權一事，引發國內外關注，有鄉民靈感一現，發明出「塔綠班」一詞，來諷刺執政黨疫苗政策的無能。雖然此現象讓不少人士氣到跳腳，甚至為此發起檢舉活動，但鄉民的相關創作仍源源不絕。

有鄉民先將經典動畫「EVA新世紀福音戰士」喚作「EUA新試劑扶英戰士」，接著有神人為此寫出日文主題曲「殘劑天使」，沒想到短短一天內，還有人翻唱，引發PTT熱烈討論。

歌詞中譯後提到「像是殘劑的天使一樣，小英啊~變成神話吧」、「總有一天你會發覺在肩上，有著迎向高端的翅膀」等句，表達對執政黨的不滿。

許多鄉民紛紛表示，「這梗太有才了」、「鄉民真的是臥虎藏龍」、「沒違和感，很好聽的說」。但也有網友表示，「著作權提醒一下，再過去引用動畫畫面連結歌詞就是侵犯著作權法囉」、「不太喜歡自己喜歡的動畫被拿來跟他們扯上關係！」