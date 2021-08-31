史上最長暑假結束！媽媽「可以睡午覺了」淚喊：老師是天使

受國內新冠疫情影響，學生在放暑假前就提早「在家遠距上課」，然而隨著疫情趨緩，明天（9月1日）便是開學日了，先前不少父母因為學校、安親班因防疫沒開放，導致必須整天在家顧小孩，常常發生許多令人崩潰的事情，對於明天就是開學日，便有位媽媽發文開心大喊，「終於可以做自己想做的事情，還能好好睡個午覺，老師這職業真的是天使」。

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文表示，「我人生中遇過最長的暑假終於結束！」更說明今天雖然只是返校日，孩子10點多就放學了，但還是忍不住的想要大笑，這樣的心情也讓她不禁分享，「除了上班工作，休息的日子終於可以悠閒、無所事事、悠悠哉哉地整理家裡，還能夠睡個午覺，這是職業婦女獨自放假的一種小幸福啊！」

此外，原PO還附上粉專「超感動」上的一張手繪圖，說明媽媽們最愛的是孩子，但若摸著良心再回答一次，則會激動的淚喊「是老師！」對此她也非常認同表示，老師這職業真的是天使，讓許多地方媽媽享受個人的獨享時光。

此文一出，便有不少網友都深有同感地表示，「今天已請假好好地休息一天」、「終於又聽到對面學校主任的廣播了」、「媽媽們心裡吶喊，終於！」、「感謝偉大的老師」、「完全說出媽媽的心聲」、「所以我都把老師當女神在膜拜」、「家裡兩個我就快成神經病了，真的很佩服老師」、「校門開比鬼門關還要令人安心」。